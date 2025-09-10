Carlo Ancelotti explica la derrota de Brasil en Bolivia: “Es muy difícil jugar aquí”

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que el partido del martes contra Bolivia “fue muy, muy complicado”, luego de perder por 1-0 contra la ‘Verde’ en los 4,150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

“Aunque el equipo ha mejorado, el partido de hoy (martes) es el único que hemos intentado reconsiderar. Fue muy, muy complicado para nosotros”, dijo Ancelotti tras el encuentro.

El entrenador italiano agregó que el partido frente a Bolivia era “muy especial en todos los sentidos” y al final del mismo se determinó que hay “cosas que se pueden mejorar para tener un mejor desempeño en el campo”.

A continuación, el timonel italiano reconoció el esfuerzo de los jugadores brasileños para actuar en la altitud de El Alto y aceptó resignado que allí no es sencillo conseguir un buen desempeño. “Es muy difícil jugar aquí”, comentó.

Sobre Bolivia, Carlo Ancelotti fue breve y sostuvo que “es un equipo que en su casa juega con su intensidad” y “tiene mucho éxito”.

Atribuyó algunas fallas de la ‘Canarinha’ al “ambiente” y a algunas decisiones arbitrales. Ancelotti se quejó del penal cobrado por el árbitro chileno Cristian Garay en las postrimerías del primer tiempo.

“También, otra vez, el VAR decidió penalti (…) son cosas que obviamente se pueden mejorar”, dijo el DT italiano, a quien se observó, durante el encuentro, reclamar con firmeza a Garay.

El juez sancionó la pena máxima después de un controversial pisotón de Bruno Guimaraes a Roberto Fernández.

La acción fue advertida por el VAR y repercutió en el penal a favor del cuadro altiplánico, que además desató la algarabía de los hinchas asistentes en el recinto deportivo.

La Selección de Brasil terminó la fase premundialista en la quinta posición con 28 puntos, igual que Colombia, que fue tercera, y Uruguay cuarta, aunque con menor diferencia de gol. La tabla dejó arriba a Argentina con 38 unidades y a Ecuador en el segundo peldaño con 29 enteros.

*Con información de EFE.

