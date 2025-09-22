Polémica tras Barcelona vs. Getafe: Entrenador acusó a Ferran Torres de faltar el “respeto”

El duelo entre Barcelona y Getafe por la quinta fecha de LaLiga no solo dejó un marcador abultado en favor de los catalanes, también generó controversia por las declaraciones posteriores de Ferran Torres. El delantero aseguró que el conjunto madrileño “no propone nada” y que recurre a cometer “demasiadas faltas” cuando enfrenta a rivales como el Barça.

Estas palabras no cayeron bien en el banquillo visitante. José Bordalás, técnico del Getafe, calificó la postura del atacante como una muestra de falta de respeto.

🫵 BORDALÁS RESPONDE A FERRAN:



💥 "Es muy ventajista y una falta de respeto, la diferencia son 1.000 millones de euros". https://t.co/9puzGy07im pic.twitter.com/beTLudhdoI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2025

“Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario”, señaló en conferencia de prensa.

El análisis del partido y las reacciones

Más allá de la polémica, el entrenador reconoció la superioridad del Barcelona en el campo. “Nos han golpeado en el primer tiempo y han sido superiores en general. Nada que objetar porque son un grandísimo equipo”, añadió. Durante el encuentro, Bordalás también protestó algunas decisiones arbitrales, aunque restó importancia al asunto al afirmar que los partidos de alta tensión suelen incluir este tipo de situaciones.

En lo deportivo, el conjunto azulgrana firmó un primer tiempo muy sólido bajo la conducción de Pedri en el mediocampo. Ferran Torres se convirtió en la figura con un doblete en los minutos 15 y 34, mientras que Dani Olmo sentenció la victoria con el tercer gol en la segunda mitad. El Barcelona acumuló así 13 puntos de 15 posibles en LaLiga EA Sports, manteniendo el invicto en la competición.

El Getafe, por su parte, trató de frenar a su rival con un planteamiento defensivo y físico, aunque le costó generar ocasiones de peligro. En la segunda mitad, Bordalás introdujo cambios para darle frescura a su equipo, pero el tanto de Olmo terminó por cerrar cualquier opción de remontada.

El contexto del partido también estuvo marcado por las lluvias en Barcelona, que acompañaron durante gran parte de la jornada pero no impidieron el desarrollo del compromiso en el Estadio Johan Cruyff.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Hansi Flick completó una semana perfecta tras sus victorias previas ante Valencia (6-0) y Newcastle (1-2). Sin Lamine Yamal, lesionado, el Barcelona mostró alternativas en ataque y reafirmó su buen momento en la temporada.



