Barcelona recupera el liderato al vencer a la Real Sociedad en el regreso de Lamine Yamal

El Barcelona aprovechó el tropiezo sufrido por el Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid para regresar al liderato de LaLiga en la vuelta de Lamine Yamal, determinante para que el equipo del alemán Hansi Flick culminara la remontada ante la Real Sociedad (2-1).

El internacional español, que se había perdido los cuatro anteriores partidos del cuadro azulgrana -tres de LaLiga y uno de Champions, saltó al césped con un 1-1 en el minuto 59 de la autoría de Jules Koundé y, un minuto después se escapó por la derecha y envió un centro medido para que el polaco Robert Lewandowski, de cabeza, rubricara un triunfo que le instala de nuevo en cabeza con un punto de ventaja sobre el conjunto madridista.

Es la tercera remontada en el curso liguero del Barcelona. Levante y Oviedo fueron sus anteriores víctimas tras adelantarse en el marcador. Esta vez la Real Sociedad abrió la cuenta en el estadio Olímpico Lluis Companys, al rematar Álvaro Odriozola un centro de Ander Barrenetxea.

Pese a la excelsa actuación del meta internacional Álex Remiro el conjunto de Flick consiguió igualar antes del descanso con un remate de cabeza del francés Jules Kounde tras un saque de esquina del inglés Marcus Rashford (m.43) y en la reanudación irrumpió Lamine Yamal para fraguar el 2-1.

La Real Sociedad, que vive un inicio de temporada más que discreto, sumido en la zona baja con tan solo un triunfo el pasado miércoles ante el Mallorca, no se rindió. Incluso tuvo un empate con un disparo del japonés Take Kubo que se estrelló en el larguero (m.84), aunque acto seguido también tuvo la sentencia Lewandowski, quien, a bocajarro, también mandó el balón al fondo de la meta.

No pudo encontrar el camino el equipo vasco para darle un nuevo susto al conjunto de Flick, que encabeza la tabla, posición que no ocupaba desde la primera jornada y que ha arrebatado al Real Madrid después de su primera y dolorosa derrota de la campaña en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que es quinto tras el sorprendente Elche, la gran revelación de estos inicios de curso.

*Con información de EFE.

