Nahuel Guzmán ataja un penalti y lleva a la final a Tigres sobre Cruz Azul: 1-1 (global 2-2)

Nahuel Guzmán demostró que es el mejor portero de la Liga MX al ponerse la capa de héroe al detener un penal a Gabriel “Toro” Fernández, que fue suficiente para llevar a Tigres a la gran final gracias al empate 1-1 (global 2-2) con Cruz Azul, no obstante un autogol de su compañero José Purata.

Guzmán detuvo la pena máxima cuando faltaban 19 minutos para concluir el encuentro y que le habría dado a Cruz Azul la fuerza para intentar la victoria sobre los felinos, pero a la hora buena el cuadro de la Noria la volvió a cruzazulear con el tiro fallado por el “Toro” Fernández, pero sobre todo por la falta de capacidad del entrenador argentino Nicolás Larcamón para gerenciar mejor los recursos de su equipo.

NAHUEL GUZMÁN. ✋😤 El portero de Tigres detiene el penal de Gabriel 'Toro' Fernández y los universitarios se mantienen firmes ante Cruz Azul. #FOXLigaMX #TigresCruzAzul pic.twitter.com/me7mvt2a9k — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 7, 2025

Porque más allá de la complejidad de sacarle el boleto de la final a los Tigres en su propia casa, el cuadro cementero dejó muchas dudas en su funcionamiento y en el manejo de sus jugadores, porque a la hora buena nadie entendió por qué se quedó en la banca uno de sus fichajes más caros como el polaco Mateusz Bogusz, cuando se pensaba que irían con sus mejores armas por la victoria.

Tigres entonces solo tomó lo que el rival les permitió hacer y con una genialidad de su máximo referente, el francés André-Pierre Gignac, que apareció como titular, lograron el gol que los puso en la gran final anotado por el argentino Juan Brunetta al minuto 26, pero que fue una obra de arte del delantero galo con un taquito de alto nivel.

A Cruz Azul le fue complicado responder, sobre todo porque nunca funcionó la dupla en el ataque de Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández, como tampoco por los costados Ignacio Rivero y Carlos Rotondi, como tampoco por el centro Lorenzo Faravelli y Jeremy Márquez, que solo dejó como opciones las llegadas de Omar Campos, pero sin la fuerza para inquietar a Tigres.

¡AUTOGOL! 🫣 Juan Sánchez Purata desvía el balón hacia la portería de Tigres y Cruz Azul lo empata todo de último minuto. #FOXLigaMX #TigresCruzAzul pic.twitter.com/Te4EIsx0Eh — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 7, 2025

El partido

Cruz Azul solo tuvo diez minutos del primer tiempo para poder cambiar la historia y todo se redujo a dos disparos de Omar Campos que resolvió con dificultad Nahuel Guzmán, porque a partir del minuto 15, la escuadra felina ajustó la marca, puso a Ángel Correa a tapar la salida de Campos y a Marco Farfán y a Diego Lainez la de Carlos Rotondi, para así compactar a los celestes hacia el centro.

Fue entonces que la escuadra felina tuvo control de las acciones y después con la genialidad de Gignac se pusieron adelante en el minuto 26 con marcador de 1-0 para así obligar a cosas desesperadas a los visitantes que empezaron a ver como sus opciones cada vez se hicieron más limitadas.

Nahuel de héroe, no obstante el autogol

Para la segunda mitad Cruz Azul mantuvo el mismo tenor de su funcionamiento y aunque mandaron a Carlos Rodríguez y a José Paradela a la cancha, nada cambio hasta el minuto 71 cuando Rómulo fauleó al Toro Fernández decretándose la pena máxima que el propio uruguayo cobró con tan mala ejecución que entregó el esférico al centro a Nahuel Guzmán.

Esa jugada mató a la Máquina, pues Paradela, Rodríguez, Amaury Morales, Jesús Orozco y Luka Romero no le dieron fuerza a los cementeros que no obstante lograron el empate 1-1 con autogol de Sánchez Purata al desviar un disparo de Romera para anidarlo en su propia meta y dejar empatado el marcador del juego 1-1 y global 2-2 para avanzar a la gran final por posición en la tabla.

¡GOLAZO DE TIGRES! 😎 Con una genialidad de asistencia de André-Pierre Gignac, Juan Brunetta abre el marcador contra Cruz Azul. #FOXLigaMX #TigresCruzAzul pic.twitter.com/jhaUoGFu7Q — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 7, 2025

Cruz Azul de nueva cuenta se queda en la orilla y salvó el torneo Clausura 2021, la realidad es que en las tres últimas décadas solo en dos torneos han logrado conquistar un título de liga y lo demás han sido fracaso tras fracaso, desilusionando de nueva cuenta a sus aficionados.

