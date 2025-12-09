¿Se perderá Jesús Orozco Chiquete el Mundial?

Jesús Orozco Chiquete, zaguero del Cruz Azul, recibió la peor noticia que podía esperar después de sufrir una luxación en el tobillo derecho, en virtud de que será sometido a una cirugía para corregirle los ligamentos de la parte afectada y que le podría costar su participación en el próximo Mundial 2026.

Orozco sufrió la lesión en el segundo tiempo del juego contra Tigres donde la Máquina Celeste quedó eliminada de las semifinales de la Liga MX y en donde el saldo en contra fue la costosa lesión del jugador en donde fue dramática la forma como se le dobló el tobillo con las funestas consecuencias ya descritas.

JESÚS OROZCO CHIQUETE:



Sufrió una luxación de tobillo, pero hay posibilidad de que también exista una ruptura de ligamento, se sabrá en las próximas horas.



El mejor escenario es 3-4 meses.



Si hay afectación de tendones podrían ser hasta 6 y peligra la Copa del Mundo. pic.twitter.com/S7paaYdYmm — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) December 9, 2025

El zaguero cementero en la jugada de la lesión quiso impedir que el disparo del argentino Ángel Correa causara daño, pero con tan mala fortuna que al pisar el césped, el pie se le fue de lado provocando la grave lesión que requerirá procedimiento quirúrgico y que tendrá al jugador por lo menos entre cuatro a seis meses fuera de circulación.

Después de la acción, el zaguero central tuvo que ser retirado del campo en el carrito de las desgracias y hasta este martes se pudo conocer el reporte médico que indica que según reportes extraoficiales el jugador será sometido a una cirugía para corregir los ligamentos y tendones que sufrieron daño en la fuerte luxación y de esta forma quedar fuera de circulación por todo el torneo Clausura 2026.

Cruz Azul de esta forma espera informar en las próximas horas un informe oficial del estado clínico del jugador y cuál será el procedimiento de rehabilitación, así como se cubrirá la baja del citado zaguero que fue de los fichajes más altos en el torneo anterior y ahora lo pierden por una lesión como pasó el semestre pasado también con el delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández.

Balonazo de Ángel Correa (Tigres UANL) al tobillo derecho que le dobla el pie derecho a Jesús "Chiquete" Orozco (Cruz Azul) pic.twitter.com/uFHoXK4zBT — lilboimx (@lilboimx) December 7, 2025

En el actual torneo, Orozco Chiquete participó en 12 encuentros para sumar con un gol anotado y una asistencia para gol que demuestra un rendimiento a la baja con relación al torneo pasado bajo el mando del uruguayo Vicente Sánchez como aconteció con otros jugadores como Ángel Sepúlveda, Mateusz Bogusz, Luka Romero e Ignacio Rivero, entre otros más.

🚑 Muy desafortunada lesión para Jesús Orozco Chiquete.



Mucha fuerza, volverás más fuerte 💪 pic.twitter.com/7zaaQIhPM5 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) December 7, 2025

Cruz Azul tendrá que buscar al relevo de Jesús Orozco Chiquete en otros equipos porque en su cantera no parece existir el material humano para tomar la alternativa después de que los equipos de la cantera fueron eliminados también en las series finales.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul sumó 24 partidos sin perder en casa al doblegar 2-0 a Monterrey

– Chiquete Orozco llegó con hambre de títulos a Cruz Azul

– Jesús Orozco Chiquete, candidato en Cruz Azul, para suplir a Gonzalo Piovi vs. América





