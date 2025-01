Chiquete Orozco llegó con hambre de títulos a Cruz Azul

El refuerzo estelar de Cruz Azul para el Clausura 2025, Jesús Orozco, se incorpora a la Máquina con el objetivo muy claro: buscar títulos.

En una entrevista para ESPN, Chiquete Orozco señaló que en esta nueva etapa buscará ayudar a su nuevo equipo a llegar a lo más alto y ganar todo.

“Me gustaría entregarle a esta institución campeonatos, finales, semifinales, estar siempre arriba, peleando los primeros lugares”, aseguró en una charla con la cadena deportiva.

El defensa central señaló que esta no es una idea descabellada, puesto que ve a Cruz Azul muy cerca de la gloria y de alcanzar su décima estrella.

“Soy sincero, los veo muy cerca, creo que son detalles los que hacen falta. Detalles muy sencillos, pero cada vez veo al equipo mejor, más conectado y unido y a pesar de los descalabros, con más ganas de querer levantar un trofeo, eso es lo importante”, agregó.

Sobre cómo se ha sentido en su nuevo club y cómo lo ha recibido su DT, relató que se ha sentido bienvenido y arropado, incluso adelantó que tendrá un rol un tanto distinto al que jugaba en Chivas.

“Lo que me ha dicho Martín (Anselmi) hasta ahora, es que esté tranquilo, se ha acercado mucho, he notado diferencias en lo táctico que él me pide. Entonces se me ha acercado de esa manera. Me ha ido aconsejando”, relató.

Finalmente, en cuanto a su salida de Chivas, la cual se dio en medio de mucha polémica, expresó que fue porque consideró que su ciclo había terminado en el Rebaño Sagrado.

“Creo que ya lo he dicho anteriormente, que cuando tú sientes que lo has dado todo en algún lugar y sientes que ya no puedes ofrecer más, creo que es hora de hacerse un lado y la verdad yo sentía eso, estaba muy tranquilo conmigo, porque sabía que lo había dado todo y siempre me entregué al máximo. Siempre fui un profesional dentro y fuera de la cancha, creo que fue una decisión por el reto que representa Cruz Azul y la institución, todo eso me llamó la atención”, concluyó.

Jesús Orozco podría debutar este fin de semana, cuando La Máquina visite a FC Juárez el sábado 8 de enero.

