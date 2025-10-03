Wayne Rooney no ocultó su indignación con el Manchester United

El Manchester United ha tenido muchos problemas en el presente. Los “Red Devils” tienen varias temporadas que no compiten dentro de la Premier League y torneos continentales. En la actualidad marchan en los puestos bajos del fútbol inglés. Wayne Rooney criticó a los jugadores del club.

Desde la temporada 2012-2013 el Manchester United no gana un torneo importante. En aquella temporada, los “Red Devils” se coronaron campeones de la Premier League con Sir Alex Ferguson en el banquillo. Desde entonces no han podido ganar un trofeo de peso.

En la temporada actual, el Manchester United ha empezado con el pie izquierdo. El histórico conjunto inglés marcha en los últimos puestos de la Premier League y Wayne Rooney ha criticado públicamente a los primeros responsables: los futbolistas.

“¿Qué está pasando en Manchester United? Esto no es Manchester United. No reconozco a todo el club. No veo a los jugadores peleando, no veo carácter, no veo deseo de ganar, no veo capacidad, no veo jugadores que definan partidos, nada me levanta del asiento”, dijo el exdelantero inglés.

El Manchester United tiene una de las plantillas más caras de todo el fútbol europeo. Según informaciones de Transfermarkt, el United está valorado en $748 millones de dólares aproximadamente. El delantero de Eslovenia, Benjamin Sesko, es el jugador mejor valorado del club con $82 millones de dólares.

Benjamin Sesko no ha sido la única estrella que ha pasado por el club. Durante estos más de 10 años de sequía de títulos importantes el Manchester United ha contratado a jugadores de prestigio. Pero de poco ha servido. Wayne Rooney considera que en la actualidad hay futbolistas que no merecen vestir la camiseta del Manchester United, un club de gran historia y tradición en el fútbol mundial.

“Todo el tiempo he estado debatiendo: ‘¿Digo esto? ¿Lo digo o no lo digo?’ Porque sé que va a traer presión, que va a salir en los medios, que lo van a retomar y que al entrenador le van a preguntar por ello. Pero siento que debo hacerlo. Me importa el club, estuve en el club durante 13 años y lo que está pasando no está bien. Y ojo, no es todo culpa del entrenador, de hecho esto es… Hay jugadores que no merecen vestir esa camiseta, y me duele. Esto no es aceptable“, sentenció.

Cerca del descenso en Premier

En los primeros cinco partidos de la temporada el Manchester United solo pudo gana un partido. En el sexto encuentro, los “Red Devils” vencieron 2-1 al Chelsea, un contundente resultado que pudo haber marcado un antes y un después en la temporada. Pero en la jornada siguiente cayeron nuevamente en casa del Brentford.

El Manchester United está más cerda de los puestos del descenso que los de competencias internacionales. El conjunto de Ruben Amorim ocupa el puesto 14 de la clasificación con 7 puntos (3 unidades del descenso). El United ha recibido 11 goles en 6 partidos una de las defensas más vulneradas en la Premier League.

