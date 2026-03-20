Reacciones de la épica remontada de los Tigres de la UANL en la Concachampions

La Major League Soccer sufrió un duro golpe en la Liga de Campeones de la Concacaf con uno de sus representantes. Cincinnati FC cayó 5-1 contra los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario de México. El conjunto estadounidense no pudo mantener la ventaja y se despide de la competición. Guido Pizarrro habló sobre esta épica remontada.

El partido de ida se desarrolló en el TQL Stadium de Cincinnati. En este encuentro los locales obtuvieron un contundente triunfo por 3-0 con goles de Tom Barlow y doblete de Kévin Denkey. La serie parecía muy cuesta arriba para el conjunto mexicano.

El conjunto de Guido Pizarro logró una épica remontada bajo el apoyo de su afición. Con un doblete de Rodrigo Aguirre y Jonathan Herrera, el conjunto felino logró ponerse por delante en la eliminatoria. Kévin Denkey igualó la serie al minuto 65, pero en el 90+9 Fernando Gorriarán anotó el gol de la clasificación mexicana.

“Confío mucho en el plantel, confío mucho en los jugadores, sé del sentido de pertenencia que tienen, era difícil, pero confiaba que podíamos hacer un partido como el de hoy, fue sufrido, pero muy merecido. Hubiera sido injusto después del partido que venían haciendo que no lográramos el pase, así que muy contento y pensar en lo que sigue”, dijo el estratega argentino.

Los Tigres de la UANL dominaron por completo las acciones. El conjunto mexicano realizó hasta diez remates al arco defendido por Roman Calentano. Los visitantes fueron reducidos en ofensiva y solo tuvieron un disparo a puerta, el gol de Kévin Denkey.

Guido Rodríguez también resaltó el aporte y compromiso de Fernando Gorriarán. El mediocampista de los Tigres estaba en duda para este compromiso. Sin embargo, a pesar de que llegó entre algodones, Gorriarán salió al campo en el minuto 79 y logró marcar el gol de la clasificación del conjunto mexicano.

“Para resaltar, es un chico que quiere mucho al club, es de los líderes, no solo por lo que hace en el campo, sino por lo implicado que está con la institución, por lo que quiere al club y bien merecido. Hasta ayer lo estábamos probando, él tenía muchas ganas de estar, de apoyar, siempre sin arriesgar, sabíamos que podía jugar, pero a veces a donde no llegan las piernas, llega el corazón y él tiene un corazón muy grande. Es mérito de él, está muy contento y el grupo lo quiere mucho”, agregó.

El próximo rival de los Tigres de la UANL será Seattle Sounders. En la misma llave que el conjunto felino están los Diablos Rojos del Toluca y Los Angeles Galaxy. Los otros dos clubes mexicanos que siguen en juego son Cruz Azul y el Club América. Hasta ahora todo está equilibrado: cuatro clubes de la Liga MX y cuatro clubes de la MLS se disputarán la Concachampions.

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