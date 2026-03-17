Desde Chile planean cortar el proceso de los Tuzos del Pachuca

El fútbol mexicano vuelve a estar bajo los “ataques” del balompié sudamericano. Esteban Solari, entrenador de los Tuzos del Pachuca, es seguido por la Universidad de Chile. El estratega argentino tendría la opción de firmar un atractivo contrato en Chile.

Cada vez con más frecuencia los entrenadores de la Liga MX se convierten en el plan de emergencia de los equipos sudamericanos. En esta ocasión es la Universidad de Chile el equipo interesado en adquirir los servicios del entrenador de los Tuzos.

La Universidad de Chile recientemente finalizó el proceso que era comandado por Francisco Meneghini. Según informaciones de Nahuel Ferreira, Esteban Solari sería una de las opciones en carpeta del conjunto chileno.

“Desde U de Chile se contactaron con Esteban Solari para que sea el nuevo entrenador del club, están dispuestos a ofrecerle salarialmente un contrato a la par de México, pero el DT tiene contrato vigente hasta junio con Tuzos de Pachuca y quiere respetarlo, por ahora difícil”, explica el reporte.

TENTADO 😱



El presente de Pachuca bajo el mando de Esteban Solari ha despertado el interés fuera de nuestras fronteras.



💵 De acuerdo con Nahuel Ferreira, la Universidad de Chile ha puesto la mira en el DT tuzo, dispuestos a ofrecerle un contrato con cifras que compiten… pic.twitter.com/BPrKDHqlsj — Futbol Total (@futboltotal) March 17, 2026

Esteban Solari no es la única opción del conjunto chileno. Otros reportes informan que la directiva del club también buscaría otros nombres como los de Jorge Fossati, Reinaldo Rueda y el experimentado Ricardo “El Tigre” Gareca.

Esteban Solari en México

El paso de Esteban Solari por la Liga MX no es extenso. En noviembre de 2025, el estratega argentino se sumó al banquillo de los Tuzos del Pachuca para afrontar los duelos de Liguilla. Solari eliminó a los Pumas de la UNAM con un marcador de 3-1, pero luego cayó 2-1 contra los Bravos de Juárez.

🏡 | Esteban Solari. Primer día en casa. #PachucaPumas pic.twitter.com/UVqqjfpYK7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 21, 2025

En términos generales, Esteban Solari ya acumula 13 partidos dirigidos con el conjunto mexicano.El estratega nacido en Rosario mantiene un balance de 7 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Solari también ha dirigidoen Sudamérica a otros clubes como CD Everton y Godoy Cruz.

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