Desde el Pachuca piden una Leagues Cup más pareja

En la edición de 2025 de la Leagues Cup los clubes mexicanos se despidieron temprano. Los equipos de la Major League Soccer aprovecharon sus ventajas y Seattle Sounders alzó el trofeo. Pero Víctor Guzmán se sumó a las voces que piden igualdad en este torneo.

Los Tuzos del Pachuca fueron uno de los clubes mexicanos que mejor rendimiento tuvo en la Leagues Cup. El conjunto de Jaime Lozano finalizó en el segundo puesto de la tabla general después de haber derrotado a San Diego FC, Houston Dynamo y haber empatado con Los Angeles FC.

Víctor Guzmán considera que fue un torneo desigual. El hecho de ser una competición que se desarrolla en tierras estadounidenses es algo que saca de su zona de confort a los clubes mexicanos. El “Pocho” se refirió a esta condición.

“Jugamos en desventaja, no es lo mismo jugar de visita que jugar de local. En la Concachampions se nota: hay ida y vuelta y por eso los mexicanos casi siempre ganan”, dijo el delantero en unas declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX.

A los cuartos de final llegaron los Tigres de la UANL, los Diablos Rojos del Toluca, el Club Puebla y los Tuzos del Pachuca. Todos los equipos mexicanos fueron derrotados en esta fase. La semifinal y la final fue protagonizada por clubes de la MLS.

Es evidente que los equipos mexicanos tienen que hacer desgastantes viajes en suelo estadounidense. Además, los clubes aztecas tienen que adaptarse a la logística propuesta por el ente organizador, lejos de sus aficionados y lejos de sus costumbres.

“Para que sea más parejo podríamos jugar también en México. No es casualidad que los equipos locales han pasado con comodidad”, dijo Antonio Mohamed en rueda de prensa.

⚽️🔥 MOHAMED LO DEJA CLARO



Para el "Turco", la Leagues Cup no sirve para comparar a la Liga MX con la MLS, Las condiciones del torneo hacen imposible una medición justa entre ambas ligas, según el DT 🧠🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/uDFutRAWTn — POSTA Deportes (@POSTADeportes) August 6, 2025

No está de más mencionar que esta competición se desarrolló después de que el Apertura 2025 vivió tres jornadas. Los clubes mexicanos a penas inician sus procesos. La Leagues Cup debe replantearse varias cosas, al menos al tomar en cuenta las críticas de sus participantes.

“Te da poco y te quita mucho, te quita entrenamientos, te quita calidad. Ya muchos entrenadores mexicanos se han quejado, yo lo hice el año pasado y me sancionaron”, declaró Domènec Torrent, entrenador de Rayados de Monterrey.

