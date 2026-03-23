Matías Almeyda se queda sin trabajo en España

La etapa de Matías Almeyda al frente del Sevilla llegó a su fin en un momento delicado para el club andaluz, que busca reaccionar en la recta final de la temporada. La institución confirmó este lunes la salida del entrenador argentino tras la reciente derrota por 2-0 ante el Valencia, un resultado que acentuó la presión sobre el cuerpo técnico y dejó al equipo cerca de los puestos de descenso.

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El técnico, que había asumido el cargo en verano con un contrato hasta 2028, dirigió un total de 32 partidos oficiales, incluyendo 29 en LaLiga y tres en la Copa del Rey. Su gestión concluye con el equipo ubicado en la zona baja de la tabla, con 31 puntos acumulados producto de ocho victorias, siete empates y catorce derrotas.

El Sevilla atraviesa un escenario comprometido en la clasificación. La distancia con la zona de descenso es mínima, lo que incrementa la urgencia por encontrar una solución inmediata desde el banquillo. El equipo ha mostrado dificultades para sostener resultados positivos, con una campaña irregular tanto en casa como fuera, y con cifras defensivas que reflejan los problemas estructurales: es el conjunto más goleado del campeonato con 49 tantos encajados.

En su comunicado oficial, el club expresó: «El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales».

El Sevilla busca reacción en plena lucha por la permanencia

La salida del entrenador se produce durante la pausa por la fecha FIFA, un contexto que ofrece un margen breve para reorganizar al plantel y encarar los compromisos decisivos que restan en el calendario. La directiva ya inició contactos para definir al próximo responsable del equipo, con Luis García Plaza como principal candidato, aunque también han surgido otras opciones como Manolo Jiménez y Diego Martínez.

El balance de Almeyda deja un rendimiento dividido entre sus presentaciones como local y visitante. En el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo sumó 16 puntos en 15 encuentros, mientras que fuera de casa consiguió 15 unidades en 14 partidos. Pese a esa distribución, las sensaciones generales fueron negativas, especialmente por la falta de solidez en momentos clave.

La decisión de poner fin al ciclo responde a la necesidad de revertir una dinámica que no logró consolidarse con el paso de las jornadas. El equipo se mantiene en la decimosexta posición y a escasos puntos de los puestos que determinan el descenso, lo que obliga a un cambio inmediato en la conducción deportiva.

El nuevo cuerpo técnico tendrá la responsabilidad de encarar una serie de partidos determinantes para asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Con varias fechas aún por disputarse, el margen de error es cada vez menor y el objetivo principal pasa por estabilizar el rendimiento del equipo en el cierre del torneo.

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