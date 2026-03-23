Aventura de Martín Anselmi en Brasil dura poco: despedido del Botafogo

El ciclo de Martín Anselmi al frente de Botafogo llegó a su fin antes de lo previsto. El club brasileño anunció su salida como entrenador del primer equipo apenas tres meses después de su llegada, en una decisión comunicada oficialmente este domingo.

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La determinación se produjo tras la victoria 2-1 sobre Bragantino, un resultado que no alcanzó para sostener al técnico argentino en el cargo. La institución informó que la resolución fue tomada y transmitida al entrenador en horas de la mañana.

“Botafogo anuncia que el argentino Martín Anselmi ya no es el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al técnico la mañana de este domingo (22)”, señaló el club en su comunicado.

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).



Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026

El contrato de Anselmi se extendía hasta diciembre de 2027, pero su etapa se redujo a un corto periodo desde su incorporación en enero de 2026.

Falta de resultados y nuevo rumbo deportivo

En el mismo mensaje oficial, Botafogo explicó los motivos que llevaron a la salida del entrenador. “Si bien apreciamos enormemente a Martín Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en las siguientes”.

A pesar de la decisión, la institución incluyó un reconocimiento a su labor durante este breve ciclo. “Botafogo agradece a Martín Anselmi y a sus ayudantes sus servicios y les desea éxito en sus futuros proyectos”.

El club ya comenzó a definir los próximos pasos en su estructura deportiva. Según el mismo comunicado, la dirigencia encabezada por John Textor y el departamento de fútbol iniciaron la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar los desafíos de la temporada 2026.

Mientras tanto, el equipo quedará bajo la conducción interina de Rodrigo Bellão, actual entrenador del conjunto Sub-20. También se informó que el plantel retomará los entrenamientos el martes 24 en el centro de entrenamiento del club.

La salida de Botafogo representa el segundo ciclo consecutivo breve en la carrera reciente de Anselmi. Tras su paso por Cruz Azul, finalizado en enero de 2025, el técnico asumió en el Porto, donde permaneció durante seis meses antes de ser despedido por resultados adversos.

Su llegada al conjunto brasileño buscaba consolidar un nuevo proyecto, pero la falta de evolución en el rendimiento del equipo aceleró una decisión que pone fin a su etapa en el fútbol brasileño en un lapso reducido.

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