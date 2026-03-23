Antoine Griezmann sorprende con fichaje por el Orlando City de la MLS

El futuro de Antoine Griezmann apunta hacia Estados Unidos. El delantero del Atlético de Madrid ya dio pasos concretos para cerrar su incorporación al Orlando City, un movimiento que se concretaría una vez finalice la actual temporada en Europa.

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El jugador viajó a territorio estadounidense durante los días libres concedidos por el club para avanzar en las negociaciones. La autorización del Atlético responde a la intención de que el futbolista resuelva su situación contractual sin afectar su rendimiento en el tramo decisivo del calendario.

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

El acuerdo en proceso contempla un contrato por dos años con opción a una temporada adicional. Según lo previsto, el atacante se integraría a la Major League Soccer a partir de julio.

Pese a que el Orlando City evaluó sumarlo antes del 26 de marzo, la decisión del futbolista fue mantenerse en el equipo rojiblanco hasta el cierre del curso. Esto le permitirá disputar las competencias en curso con el club español antes de su salida.

Un cierre de etapa en medio de objetivos deportivos

La permanencia de Griezmann en el Atlético está vinculada a los compromisos que aún tiene el equipo. Entre ellos figura la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, programada para el 18 de julio, así como la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Barcelona, con partidos previstos para el 8 y 14 de abril.

Desde el club consideran que permitirle viajar para definir su futuro es beneficioso para ambas partes. La intención es que el delantero pueda concentrarse completamente en los objetivos deportivos inmediatos.

El francés viene de participar en el reciente derbi ante el Real Madrid, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, donde fue titular en la derrota 3-2 de su equipo.

A lo largo de su paso por el Atlético, Griezmann ha construido una trayectoria extensa en dos etapas. Desde su llegada en 2014 hasta 2019, y luego desde 2021 hasta la actualidad, acumuló 488 partidos, con 211 goles y 97 asistencias. Su recorrido incluye un intervalo de dos años en el Barcelona.

El atacante, retirado de la selección francesa en 2024, es reconocido como el máximo goleador histórico del club madrileño. Su contrato con la institución tiene vigencia hasta 2027, aunque su salida anticipada se perfila como el siguiente paso en su carrera.

La posibilidad de sumarse a la MLS marca un nuevo capítulo en la trayectoria del delantero, quien se prepara para concluir su etapa en el fútbol europeo tras cumplir con los compromisos restantes de la temporada.

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