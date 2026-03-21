Demichelis discutió con periodista en España: “Ocúpate de lo tuyo”

La derrota del Mallorca ante Elche dejó más que un resultado adverso en la tabla. Tras el 2-1 en contra, el entrenador argentino Martín Demichelis protagonizó un fuerte cruce con un periodista durante la conferencia de prensa, en un episodio que marcó el cierre de una jornada complicada para su equipo.

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El conjunto dirigido por el ex técnico de Rayados de Monterrey quedó en zona de descenso luego de sumar su decimoquinta caída de la temporada. Con 28 puntos, ocupa el puesto 18 cuando restan nueve fechas para el final del campeonato, mientras que Elche lo superó al alcanzar 29 unidades.

El momento más tenso llegó fuera del campo. Demichelis apuntó directamente contra el periodista Juanmi Sánchez, a quien acusó de interferir en el entorno de un jugador al anticiparle que no sería titular. “No hay secretos y soy frontal, y te lo digo porque sos mallorquín. Ocupate de lo tuyo y no de lo mío, porque hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos. Le dijiste que no iba a jugar, y sabés a quién me refiero perfectamente”, expresó.

El técnico continuó con su reclamo en un tono firme. “Tu tarea por un lado, mi tarea por otro lado, ¿está claro? La formación ni siquiera mi staff la sabía, la di hoy en el vestuario. ¿Con qué tutela, con qué certeza te da la posibilidad de escribirle a un jugador y decirle eso? Sabés de lo que hablamos porque yo vi hasta los mensajes. Así que no me influyas a un jugador emocionalmente para mal. Sabés de lo que hablamos. Vos sos grande y yo también. Me podés criticar cualquier sistema, pero la frontalidad no la voy a negociar nunca. Yo no me meto en tu trabajo”, agregó.

El mensaje de Demichelis a @JUANMISB97 en rueda de prensa ha sido muy tenso. pic.twitter.com/ubLKwOeko7 — Marc Pons (@mponsm) March 21, 2026

Un partido que agravó la situación deportiva

Dentro del terreno de juego, el encuentro tuvo momentos cambiantes. Mallorca logró adelantarse con un gol de Pablo Torre, tras una acción iniciada por Zito Luvumbo. Sin embargo, Elche reaccionó con rapidez y empató a través de Rafa Mir.

El equipo local terminó inclinando el marcador en el minuto 71, cuando José Morente conectó de cabeza para el 2-1 definitivo. En los minutos finales, Mallorca tuvo la posibilidad de rescatar un punto desde el punto penal, pero Vedat Muriqi falló su remate al enviarlo por encima del travesaño, tras una revisión del VAR que había sancionado la infracción.

Demichelis analizó el desarrollo del compromiso en la misma comparecencia. “Hicimos un buen primer tiempo, nos sentíamos bien, aposté por no hacer un juego fluido, porque el Elche te equipara en duelos, con Mateo Joseph. Creo que generamos mucho por ahí, llegó el gol. Luego en su primer gol no pudimos despejar en dos veces y el rival lo aprovechó”.

El entrenador también respaldó a su delantero tras el penal errado. “Muri es un jugador super importante, no dudamos de él, falla el que lo tira, hay que apoyarlo. Ahora se va con la selección, pero vendrá con ganas de revertir la situación. El fútbol son emociones y escenografía. No pasa nada, vamos a seguir trabajando”.

Con la pausa por la fecha FIFA en el calendario, varios jugadores se integrarán a sus selecciones antes de retomar la actividad. Mallorca volverá a competir el 4 de abril, cuando reciba al Real Madrid, líder del torneo, en un duelo clave por la permanencia.

“Hay que entrenar. Los jugadores se van con las selecciones, cuando hay una derrota, lo mejor que te puede dar el fútbol es volver a jugar pronto. No va a suceder, pero nos tenemos que preparar para lo que queda, que es mucho”, cerró Demichelis, que acumula dos derrotas y una victoria desde su llegada al banquillo.

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