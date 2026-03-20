Argentina reemplaza a Guatemala por Zambia para amistoso de fecha FIFA

La Selección Argentina ya tiene definido su calendario para la próxima ventana internacional de marzo, con dos compromisos que se disputarán en Buenos Aires y que marcarán la despedida del equipo antes del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania y Zambia, luego de que se confirmara la modificación del segundo rival.

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El cambio se produjo tras la imposibilidad de concretar el amistoso previamente acordado frente a Guatemala. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este viernes que Zambia ocupará ese lugar en el cierre de la doble fecha FIFA.

#FechaFIFA La Selección Argentina afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15, en La Bombonera.



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El primero de los encuentros será el viernes 27 de marzo contra Mauritania. Cuatro días después, el martes 31, Argentina se medirá con Zambia. Ambos partidos se jugarán en La Bombonera y comenzarán a las 20.15.

La programación representa una alternativa tras la cancelación de la Finalissima frente a España, que inicialmente figuraba como uno de los compromisos destacados en el calendario del equipo.

Ajustes de agenda y preparación rumbo al Mundial

La modificación del rival responde a una restricción reglamentaria. Según informó la AFA, Guatemala no pudo disputar el encuentro debido a que tenía programado otro partido en la misma fecha FIFA frente a Argelia en Génova, lo que impedía su participación en otro continente durante ese periodo.

Desde el organismo también agradecieron la disposición de la federación guatemalteca para concretar el amistoso, aunque finalmente la opción no prosperó.

En el plano deportivo, Argentina enfrentará a dos selecciones africanas que se ubican por debajo en el ranking FIFA. Mauritania ocupa el puesto 115, mientras que Zambia se encuentra en la posición 91. Estos compromisos servirán como preparación para el equipo de Scaloni en la etapa previa al Mundial.

La concentración del plantel comenzará en los próximos días. Una vez liberados por sus clubes, los futbolistas convocados llegarán al país entre el fin de semana y el inicio de la siguiente semana para trabajar en el predio de Ezeiza bajo las órdenes del cuerpo técnico.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también se refirió a la organización de estos encuentros y destacó el papel del estadio elegido. “Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición La Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial”, afirmó. Y añadió: “¡Todos a alentar a nuestra Selección!”.

La AFA informó además que los precios de las entradas serán anunciados este sábado, mientras que la venta comenzará el lunes, en lo que será una de las últimas oportunidades para ver al equipo en casa antes de la defensa del título mundial.

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