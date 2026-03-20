Carín León y Jelly Roll, a cargo de ‘Lighter’, primera canción del álbum oficial del Mundial 2026

El cantautor de música regional mexicana Carín León y el rapero estadounidense Jelly Roll unieron su talento a favor de “Lighter”, la primera canción del álbum oficial del Mundial 2026, que no solo unirá a tres países bajo la disputa de un balón, sino de la interpretación de estos dos talentos musicales.

Así bajo “Lighter”, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) busca unificar por medio del fútbol las culturas de Estados Unidos, México y Canadá, sin dejar de lado lo que representa la incorporación del arte musical a la realización de esta justa universal con la presentación del tema oficial que acompañará a la Copa del Mundo y que todavía restan algunas otras interpretaciones para armar un álbum completo.

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

“Lighter” de Carín León y Jelly Roll se unirá a las demás canciones oficiales de las justas mundialistas desde Chile 1962 hasta Qatar 2022, como el caso de “Hayya Hayya (Better Together)” de Trinidad Cardona, Davido y Aisha hace cuatro años, como también “Live It Up” de Nicky Jam , Will Smith y Era Istrefi en Rusia 2018.

También a la de: “We Are One (Ole Ola)” de Pitbull ft, Jennifer López y Claudia Leitte en Brasil 2024, “Waka Waka (Esto es África)” de Shakira y Freshlyground en Sudáfrica 2010, “The Time of Our Lives” de Il Divo & Toni Braxton en Alemania 2006.

Para Corea del Sur y Japón 2002, la canción fue “Anthem de Vangelis; en Francia 1998 fue “La Copa de la Vida” de Ricky Martin, mientras que en Estados Unidos 1994 la canción elegida fue “Gloryland” interpretada por Daryl por Daryl Hall & Sounds of Blackness.

En Italia 1990, “Un’estate italiana” de Edoardo Bennato y Gianna Nannini; en México 1986, “El mundo unido por un balón” de los Hermanos Zavala; en España 1982, “El Mundial” de Plácido Domingo y en Argentina 1978, “La Marcha del Mundial” de Ennio Morricone.

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Salió "Lighter", la primera rola oficial para el Mundial 2026 con Carín León y Jelly Roll. 🏆



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Alemania 1974, “Fussball ist unser Leben”de Werner Drexler y Jack White; México 1970, “Fútbol México 70” de Los Hermanos Zavala; Inglaterra 1966, “World Cup Willie de Lonnie Donegan y Chile 1962, “El rock del Mundial” de Los Ramblers.

Ahora la FIFA, como cada cuatro años, eligió un tema que represente al mes más futbolero del año, pero debido a que ahora la competencia, por primera ocasión en la historia de los mundiales, se realizará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, se decidió que sea un álbum completo y no una sola canción la que represente musicalmente la cita, sino un álbum completo.

La FIFA anuncia la primera canción oficial del Mundial 2026. 🏆



👀 Inmediatamente, en 'X' proceden a recordar el 'Waka-Waka'🇨🇴💃⚽pic.twitter.com/FLdvbyY6jv — Tito Puccetti (@titopuccettic) March 17, 2026

Lighter, tema interpretado por Carín León y Jelly Roll, fue elegida como la primera melodía para el álbum que será producido por Cirkut, artista canadiense, con lo cual la FIFA honrará a los tres países encargados del Mundial, como Estados Unidos, México y Canadá.

FIFA intenta generar la identidad y ‘sonido’ a los tres países anfitriones, los cuales cuentan con una vasta cultura musical, la cual se buscará representar y combinar en todas y cada una de las canciones.

Lighter se unirá a ‘Desire’, interpretada por Robbie Williams y Laura Pausini, que, aunque no forma parte del álbum oficial, sí fue interpretada en la fase de grupos como el himno del Mundial.

La opinión de la FIFA

Después de la aparición del primer sencillo del Mundial, el alto mando de la FIFA aseguró que el proyecto musical no solo acompañará a la Copa del Mundo, sino que forma parte de los indicios sobre el futuro del fútbol mundial y que esto es la oportunidad de traer a grandes estrellas para armonizar al torneo más importante y bello del fútbol.

“El Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es simplemente un acompañamiento musical para el torneo; es una declaración sobre el futuro del fútbol mundial. Al reunir a artistas cuyas voces resuenan en todos los continentes, estamos creando algo que refleja la magnitud, la ambición y el impacto cultural de esta histórica competición”, concluyó Gianni Infantino, después del estreno de la melodía.

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