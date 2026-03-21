Jacky Bracamontes revela el secreto detrás del talento futbolístico de su hija

La conductora mexicana Jaqueline Bracamontes ha demostrado en más de una ocasión que está dispuesta a compartir con su público los momentos más especiales de su vida, incluyendo también algunos de los que se suscitan en el ámbito personal. El más reciente de ellos estuvo relacionado con su hija Renata y su pase a la final estatal tras su triunfo en el “Commissioner’s Cup” de fútbol.

En una conmovedora publicación realizada desde su cuenta de Instagram, la ex reina de belleza reveló cuál es el secreto detrás del talento de su hija en la cancha. Se trata de nada más y nada menos que de su abuelo, el exdirector técnico de Las Chivas de Guadalajara, Jesús “El Profe” Bracamontes.

El carrusel de fotografías que Jacky compartió desde su perfil oficial mostró a su papá muy sonriente junto a sus cinco nietas desde un campo de futbol. De acuerdo con la descripción que la famosa incluyó en su post, el exdirector técnico aprovecha estas charlas para compartir algunas de sus mejores anécdotas dentro y fuera de la cancha, lo que se ha convertido en una de las actividades favoritas de sus pequeñas.

“Profe Bramontes dándole cátedra de fútbol a sus nietas en la escuela”, comenzó la presentadora de televisión. “Le dijeron: ‘Pai, cuéntanos de tu trabajo, ¿cómo te fue en el partido del fin de semana?’”.

Además del aspecto futbolístico, la famosa hizo mención de la emoción que evoca en ella ver a su padre tener una relación tan cercana con sus hijas: “Me derrito con estas fotos”, agregó en el mensaje.

Jacky Bracamontes aprovechó la oportunidad para reconocer la gran labor de “El Profe” como abuelo, pues esta faceta la desempeña con orgullo y amor en sus 10 nietos como abuelo, un papel que desempeña con sus 10 nietos (5 de su hija Jacky, 4 de su hija Ali y 2 de su hijo Jesús). “Gracias por ser el mejor abuelo del mundo”, son las emotivas palabras con las que la querida entrevistadora concluye su escrito.

Otro de los momentos inmortalizados en el perfil de la artista fue el triunfo de Renata Fuentes Bracamontes dentro del “Commissioner’s Cup”. Sin embargo, la celebración no solo consistió en aplausos y felicitaciones por parte de los familiares de la joven atleta, pues Jacky reveló que el equipo de fútbol recibió como premio una visita a Disneyland.

A dicho encuentro, la pequeña acudió en compañía de su padre, Martín Fuentes, en un momento que la estrella calificó como “inolvidable para padre e hija”. “Reni quedó campeona con su equipo de soccer por tercera vez consecutiva y se fueron a celebrar a Disney de una manera muy especial: papá e hija. Qué increíble aventura y qué orgullosos nos sentimos”, expresó Jacky.

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