Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebran 14 años de casados con escapada romántica

La pareja conformada por Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, quienes contrajeron matrimonio el de octubre de 2011 en la Catedral de Guadalajara, aprovecharon su aniversario número 14 como marido y mujer para darse una escapada romántica y regalarse un tiempo para ellos.

Por medio de una galería de fotos, compartida en el perfil de Instagram de ambos, pudimos ser testigos de lo bien que la pasaron juntos en un destino mágico dentro de Estados Unidos.

Aunque nos han acostumbrado a sus viajes alrededor del mundo, para esta celebración inolvidable optaron por escaparse al Lake Powell, en Utah.

“Aniversario 14 y lo celebramos en este espectáculo de lugar en Utah. Por más aniversarios, viajes y aventuras juntos”, escribió la presentadora y ex Miss México en su cuenta de Instagram.

En sus fotos se les ve brindando con una copa de vino, mientras contemplan la riqueza natural del destino que eligieron para su viaje de novios.

Además de la publicación de su viaje de aniversario, Jacky y Martín también compartieron una con fotos del día de su boda y de de diversos momentos que han vivido en estos casi tres lustros juntos.

“Ya son 14 años caminando juntos Memito @mft07 Gracias por ser el mejor compañero de vida, por todo lo que hemos construido y logrado juntos. Qué regalo tan grande es compartir la vida contigo y ver la familia que hemos formado”, escribió Jacky en su publicación.



Sigue leyendo: