Jacky Bracamontes termina en urgencias tras sufrir doloroso accidente casero

La presentadora mexicana Jacky Bracamontes, quien encabeza ‘Miss Universe Latina, el reality’, sufrió un doloroso accidente casero, el cual la llevó a terminar en el hospital.

Por medio de un video, con duración de poco menos de tres minutos, la ex Miss México compartió con sus seguidores de Facebook detalles del percance que sufrió con un cuchillo.

“Una cortadita inocente en el dedo terminó en una noche en urgencias. Les cuento todo: el drama, las risas nerviosas y cómo me cuidaron como una reina.  (Ya estoy bien, lo juro… aunque el susto fue real)”, se lee en el texto con el que acompañó su video.

En su material detalló que el percance se produjo de forma circunstancial, pues ella ni tenía el cuchillo en sus manos.

“Se nos iba a caer un vaso, metí la mano y Hectorín traía el cuchillo de la cocina”, relató la también actriz sobre el percance.

A continuación detalló que detuvo el sangrado con los consejos caseros de su mamá y de inmediato se dirigió a urgencias para que los médicos analizaran la gravedad y la profundidad de la herida, así como los cuidados a seguir.

“No es nada grave porque sí puedo mover el dedo”, dijo Jacky antes de ser atendida por el médico, quien le compartió que no puede humedecer el dedo afectado por 8 días con el propósito de ayudar a su cicatrización.

“Ya salimos de urgencias. Ya no me está sangrando, pero me dijeron que no me lo podía lavar por ocho días. Hay que hacerle caso al doctor”, dijo la esposa de Martín Fuentes al final de su video.

El accidente se produjo mientras ella se encuentra en Colombia trabajando en ‘Miss Universe Latina, el reality’ y durante el viaje que sus hijas hicieron a Italia con su papá.

