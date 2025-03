Jacky Bracamontes se sinceró sobre los desórdenes alimenticios que enfrentó

Jaqueline Bracamontes habló como nunca antes sobre los problemas alimenticios que sufrió durante su juventud, esto como resultado de los estándares de belleza a los que estaba sujeta dentro del mundo del modelaje. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una emotiva entrevista concedida a Yordi Rosado, la tapatía recordó los años que vivió en Francia como parte de su preparación en certámenes de belleza. Allí, reveló que terminó por adoptar rutinas alimenticias sin una adecuada supervisión médica y que la llevaron a desarrollar hábitos dañinos para su salud.

“En Francia si sufrí un poco de desorden alimenticio porque fue cuando engordé mucho y cuando fui consciente de que no me quedaba ningún pantalón dije: ‘Esto se acabó’“, contó al comunicador mexicano.

De acuerdo con la famosa, los estragos de las intensas dietas a las que se sometía llegaron a ser cada vez peores. En una ocasión, el estómago se le redujo al punto de que comer una manzana la saciaba.

“Me puse súper a dieta, de que comía polvo de proteína todo el día, verduras. Un día comía todo el día toronja. O sea, mal, porque no estaba guiada por una doctora“, expresó la artista desde la charla.

Sería luego de una largo periodo de reflexión y un susto en pleno viaje por San Francisco que Jacky Bracamontes decidió regular su alimentación para recuperar su salud: “Me llevaron a un doctor, me nivelé, empecé a comer mejor. No me tuvieron que medicar, nada”, indicó.

Afortunadamente para la histrionisa, logró superar esta condición: “Mi estómago se fue acoplando y todo volvió a la normalidad”, completó.

