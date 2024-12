Sabine Moussier recuerda explosiva pelea que protagonizó junto a Jacky Bracamontes

Fiel a su compromiso de dar de qué hablar en el reality “Secreto de Villanas”, Sabine Moussier decidió abrir el baúl de los recuerdos para rememorar una de las experiencias más incómodas que ha vivido en un foro de televisión. Vaya sorpresa se llevó el público al descubrir que esta involucró a la actriz Jacky Bracamontes. ¿Qué propició la pelea? Aquí te contamos lo que dijo.

En un adelanto de la gran final del polémico reality, Laura Zapata se encargó de ‘sacarle la sopa’ a la histrionisa sobre la razón detrás de sus roces con la conductora de Telemundo. Al respecto, indicó que hubo varios detalles en el trato hacia su persona que no le parecieron.

“A mí me sacaron de un camper y me dejaron sentada en la banqueta. Y yo tenía más carrera, más nombre y eres mejor actriz que la protagonista que me mandó a la banqueta“, dijo sobre uno de los incidentes que detonaron su descontento.

“Las dos teníamos contrato con camper, solas, y de repente me dicen que no hay otro camper y lo que hice fue moverse mis cosas. Me fui hasta la esquinita para que la señora tuviera su lugar“, añadió.

A pesar de este trago amargo durante la producción del melodrama “Las tontas no van al cielo” (2008), Sabine Moussier detalló que Jacky Bracamontes terminó por aceptar su error y enmendar el desaire que le hizo.

“Me llega y me dice: ‘Te quiero ofrecer una disculpa'”, detalló la villana de telenovela. Como resultado de su relato, Aylín Mujica, quien también forma parte del elenco de dicho reality, mostró su descontento ante “la grosería” que vivió su compañera.

“Yo querré mucho a Jacky, pero en México, Sabine Moussier, es Sabine Mousseir, con la pena amiguita“, sentenció en el clip que cada vez toma más relevancia en redes sociales.