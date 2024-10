Sabine Moussier revela que padece esclerosis

En el marco del estreno la tercera temporada del reality “Secretos de villanas”, la actriz Sabine Moussier ha reaparecido frente a los reflectores con una noticia que tomó por sorpresa al público: su diagnóstico de un padecimiento incurable.

Fue durante el primer episodio de esta nueva entrega que la ex participante de “La Casa de los Famosos” abrió su corazón frente a sus compañeras Gaby Spanic, Aylín Mujica, Laura Zapata, Cynthia Klitbo y Catherine Siachoque, con respecto al reto de salud al que se enfrenta actualmente.

“A mí me encantaría compartir algo con ustedes que ojalá sirva para que esto mejore y que sepamos que estamos aquí hoy, mañana quién sabe”, comenzó durante la primera cena grupal de la temporada.

“Yo he estado viendo neurólogos, reumatólogos… Saben que me he estado rompiendo toda poco a poco y yo no sabía si era la caída en la alberca o qué es. Ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos, uno es algo neurológico o reumatológico donde me tienen que sacar biopsias y lo otro es esclerosis múltiple“, explicó.

De acuerdo con la famosa, algunos de los síntomas que ha experimentado como resultado de este padecimiento han sido: problemas de visión, debilidad, cansancio y mucho dolor en el cuerpo. Y es que según lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se produce como resultado del ataque del sistema inmunitario de una persona contra su sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal).

Como respuesta a su confesión, el resto de protagonistas del reality de CanelaTV no tardó en dedicarle palabras de cariño a la histrionisa. La primera de ellas fue Aylin Mujica: “Sabine que es una mujer de luz, una mujer tan buena, tan divina no se lo merece”.

Por su parte, Gaby Spanic tampoco se quedó atrás y a través de un emotivo mensaje instó a Moussier a no dejarse vencer por este nuevo reto en su vida: “Eres una guerrera (…) Tú eres la reina de tu vida”, le dijo.

Conmovida por la respuesta de sus compañeras, Sabine Moussier finalizó expresando su deseo de poder adaptarse a su nueva realidad y procurar su salud por el bienestar de sus seres queridos: “Lo único que le pido a Dios es que me deje estar entera y fuerte para mis hijos, para mi madre, para que a mis hijos nunca les falte una madre que pueda valerse por ella misma”, indicó.