Sabine Moussier revela que entró a ‘LCDLFM 2’ por estar en bancarrota

La actriz Sabine Moussier, de 58 años y quien fue la quinta eliminada de ‘La Casa de los Famosos México 2’, se sinceró sobre los motivos que la llevaron a entrar al controversial reality show de TelevisaUnivision, al asegurar que todo se debió a la complicada situación económica que atraviesa.

La villanaza de las telenovelas habló sobre este tema en uno de sus últimos días en la casa, pero fue hasta ahora que se viralizó la conversación que tuvo con Gomita y Brigitte Bozzo.

En esa conversación compartió qué la orilló a dar el sí a la emisión a pesar de que, quizá, no era un programa apto para ella y su muy exitosa carrera.

“Antes de entrar aquí no podía irme de shopping, vacas flacas, no ahorré en mi vida por gastármelo todo en el shopping”, se sinceró la reconocida actriz.

En otro detalle de la conversación detalló que se vio obligada hasta a vender su camioneta, por lo que se quedó hasta sin su medio de transporte.

La crisis económica de Sabine Moussier comenzó a raíz de una inversión piramidal que la terminó estafando y dejándola en la calle.

“Yo tenía mi súper carrazo del cual tuve que pagar $200 mil pesos más y perdí todo. Perdí el patrimonio, casi todo, primero con los problemas del papá de mis hijos, luego volví a rehacer y a perder con las enfermedades. Hubo un tiempo que no tenía ni para la luz, le presté dinero a una amiga y no me lo devolvió”, continuó en su conversación más íntima.

Si bien es cierto Sabine no se pudo llevar a casa el premio de $4 millones de pesos, por cada semana que estuvo en el show se llevó una cantidad, la cual, tristemente, no será suficiente para sacarla de todos sus apuros económicos.

