Jacky Bracamontes destapa la razón por la que no volvería a grabar escenas de pasión

La conductora mexicana Jacky Bracamontes se ha caracterizado por su apertura ante el público con respecto a temas de su vida privada y, por supuesto, profesional. Siguiendo esta tendencia, la famosa se sinceró sobre la decisión que tomó hace varios años de no formar parte de escenas “subidas de tono” en la pantalla chica. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una charla con el periodista Jomari Goyo para su podcast “Sin Rodeo”, la tapatía reflexionó sobre sus inicios en las telenovelas y confesó que en esta etapa de su vida no está dispuesta a comprometerse en proyectos de esta magnitud.

¿La razón? Su deseo de no perderse ni un momento de la infancia de sus hijas: “Es complicado nadie me cuenta lo que es hacer una telenovela, si me llegaran a decir una serie que son 10 capítulos y tienes que estar un mes trabajando (…) Lo haría, pero el problema son las telenovelas que duran 6, 7 meses, desaparecerme de mi casa para estar trabajando día, noche o madrugada, no puedo yo quiero ver crecer a mis hijas, no hay forma“, sentenció.

“Amo mi trabajo, me encantaría, pero el sacrificio de dejar a mi familia sería demasiado grande“, sentenció contundente la famosa nacida en Guadalajara, México.

Esta charla dio pie a los cuestionamientos sobre la decisión que tomó hace algunos años de no filmar escenas de pasión en melodramas. Al respecto, aseguró que se trata de una consideración a su esposo Martín Fuentes.

“Ya pasé esas épocas, ya hice demasiadas escenas de esas, ya no necesito más (…) ¿Sabes qué?, uno, por respeto a Martín. Él ve las escenas que yo hice y siente feo y eso que no estaba yo con él, ni lo conocía. Hoy por hoy sería una falta de respeto para él, por lo que hemos platicado“, complementó.

A pesar de este giro en su trayectoria, Jacky Bracamontes recuerda con nostalgia sus inicios en los melodramas. Incluso, desmintió los rumores de un supuesto salario millonario en Televisa: “Yo toda mi vida tuve exclusividad en Televisa, pero no es como que a mí me pagan por hacer un proyecto, que estuviera disponible para un proyecto, ellos no pagaban más, los que pagaban más es la ANDA“, destacó.

