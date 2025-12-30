Jacky Bracamontes dio un vistazo a sus vacaciones en la nieve junto a sus hijas

De cara a la bienvenida del año 2026, la conductora Jaqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes decidieron tomar sus maletas y emprender un viaje en familia para despedir el 2025 y disfrutar del invierno en un destino sacado de revista: Big Sky, Montana.

De acuerdo con las diversas publicaciones que la estrella de la pantalla chica ha hecho desde su cuenta oficial de Instagram, esta parada en el reconocido resort sirvió para recargar motores y poner en práctica sus habilidades en el esquí, actividad que sus pequeñas Jacky, Emilia, Paula, Renata y Carolina disfrutan al máximo.

Es así como Jaqueline Bracamontes dio un vistazo inédito a sus tardes en la majestuosa montaña, así como a los sustos que se llevaron intentando conquistar las imponentes áreas del lugar: “Emilia es muy valiente, eso me pasa a mí y no me levanto en tres días”, escribió la famosa junto a un audiovisual en el que se vea la pequeña en cuestión sufriendo una caída mientras esquiaba.

Por su parte, el piloto de autos tampoco se quedó atrás y compartió su perspectiva de la divertida escapada familiar. En su caso fue a través de un par de videos donde recopiló su travesía de ida y vuelta hasta el punto más alto de la montaña en esquí.

“Bueno nos fuimos a explorar a una silla que tenía este letrero, lo bueno q no hablamos inglés. Pero a los 10 minutos @jackybrv me quería aventar el esquí en la cabeza. Todo por querer llevarlas al #powpow“, escribió el atleta para acompañar una de sus publicaciones.

Como resultado de esta hazaña en redes sociales, la comunidad digital de ambos famosos se dio a la tarea de dejar mensajes de cariño y agradecimiento por permitirles ser parte de sus momentos en familia, especialmente de cara al fin de año e inicio del 2026.

“Aunque sea virtual, qué padre es vivir la nieve con ustedes”, “Bravo han hecho a unas súper girls”, “Son unas campeonas. Disfruten esas aventuras”, “Padrísimas vacaciones en familia, sigan divirtiéndose”, “Súper papás” y “Los más extremos… me encantan”, son algunas de las reacciones que se registraron en la sección de comentarios.

