Real Madrid revive en el derbi: un doblete de Vinicius Jr. contra el Atlético los mantiene vivos en LaLiga

El Real Madrid encontró en Vinicius Jr. a su gran salvador. Con un doblete decisivo, el brasileño lideró la remontada blanca para imponerse 3-2 al Atlético de Madrid en un derbi vibrante que mantiene al equipo merengue en la lucha por LaLiga.

Vinicius Jr., figura clave en la victoria del Real Madrid

En el momento más complicado del partido, Vinicius Jr apareció para cambiar la historia. El delantero brasileño firmó dos goles determinantes que rescataron al Real Madrid cuando el partido parecía inclinarse hacia el rival.

Un penalti convertido por el propio Vinicius Jr y un tanto de Fede Valverde en apenas tres minutos al inicio del segundo tiempo parecían encaminar el triunfo blanco, mostrando la contundencia ofensiva del equipo en momentos clave.

Un derbi de locura: Atlético golpea, pero el Madrid resiste

El encuentro estuvo lleno de alternativas. El Atlético de Madrid tomó ventaja antes del descanso gracias a un gol de Ademola Lookman, imponiendo su ritmo en la primera mitad.

Sin embargo, tras el descanso, el Real Madrid reaccionó con carácter. A pesar de que Nahuel Molina igualó con un potente disparo desde fuera del área al minuto 66, el conjunto blanco volvió a responder de inmediato con otro gol de Vinicius Jr, reafirmando su papel como protagonista del derbi.

Expulsión, tensión y final dramático en el Bernabéu

El tramo final fue de máxima tensión para el Real Madrid. La expulsión de Fede Valverde, tras una dura entrada sobre Alex Baena, obligó al equipo a resistir con un jugador menos durante veinte minutos.

El Atlético de Madrid estuvo cerca del empate, con un disparo al poste de Julián Álvarez que silenció momentáneamente el estadio. Sin embargo, el conjunto merengue logró sostener la ventaja y asegurar una victoria clave.

LaLiga al rojo vivo: calendario decisivo para Real Madrid y Barcelona

Con nueve jornadas por disputarse, el Barcelona sigue dependiendo de sí mismo para conquistar LaLiga, pero el calendario será determinante. El equipo dirigido por Hansi Flick deberá visitar al Atlético de Madrid el 4 de abril y recibir al Real Madrid el 10 de mayo en un duelo que podría definir el campeonato.

Por su parte, el Real Madrid no solo evita que la ventaja culé se amplíe, sino que también sale reforzado anímicamente de cara al tramo decisivo del torneo, manteniéndose como un firme aspirante al título.

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