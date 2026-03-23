Fernando Gago fue presentado como DT de la U de Chile y prometió un equipo “competitivo y protagonista”

La Universidad de Chile inicia una nueva etapa con la llegada del técnico argentino Fernando Gago, quien dejó claras sus intenciones: construir un equipo intenso, competitivo y protagonista desde el primer partido en el fútbol chileno.

El exentrenador de Chivas, Boca Juniors y Necaxa, debutará este martes en la Copa de la Liga, torneo que reúne a los 16 clubes de Primera División, en un duelo ante Unión La Calera, luego del empate 2-2 frente a Deportes La Serena en la jornada inaugural.

¡Mucho éxito, Profe! Que sea una gran temporada juntos 🤘🏼 pic.twitter.com/V0E70RUBdj — Universidad de Chile (@udechile) March 23, 2026

Fernando Gago busca imponer su sello: intensidad física y mental

Durante su presentación oficial, Fernando Gago destacó que su filosofía de juego está basada en la exigencia física y la constancia durante todo el partido.

“Trato de que mis equipos tengan un nivel alto desde lo físico, que el rendimiento se sostenga en 90 minutos”, aseguró Gago en una conferencia de prensa.

El técnico argentino también respondió a las críticas sobre sus métodos de trabajo, señalando que la exigencia es una necesidad del fútbol actual.

“El nivel de exigencia es muy alto porque el fútbol de hoy no te permite dar ventajas“, comentó.

🔛 EN VIVO: Presentación oficial de Fernando Gago en el Centro Deportivo Azul 📍



Sigue la transmisión en nuestro Canal de YouTube ▶️https://t.co/UTe8rSvAyZ — Universidad de Chile (@udechile) March 23, 2026

La clave de Gago: rendimiento integral del jugador

El nuevo entrenador de la Universidad de Chile profundizó en su visión, destacando la importancia del equilibrio entre lo físico, lo futbolístico y lo mental.

“Tratar de tener al jugador en las máximas condiciones físicas y futbolísticas, el jugador tiene que dejar el máximo, se juega con el cuerpo; también el trabajo psicológico (es importante), los jugadores no siempre están bien (en ese aspecto)”.

“El entrenador va cambiando, no todo el fútbol es igual ni las situaciones son iguales. No hablo en particular de mí, sino de mi equipo, de cómo juega e intenta ganar los partidos”, agregó.

Debut inmediato y poco margen de trabajo

El estreno de Fernando Gago llega con poco tiempo de preparación, tras haber aterrizado recientemente en Santiago. Aun así, el DT dejó claro que buscará resultados inmediatos.

“Son muy pocos los días de trabajo para el próximo partido, pero vamos a buscar tres o cuatro conceptos. Tratar de ser competitivos, protagonistas y que dé la sensación de ir a buscar el resultado”, afirmó.

Un nuevo desafío para Gago en Chile

El exjugador de clubes como Real Madrid, Roma, Valencia y Boca Juniors asume el reto de levantar a una Universidad de Chile que no logró clasificarse a torneos internacionales como la Copa Sudamericana.

Actualmente, el equipo se ubica en la mitad de la tabla en la liga chilena, a cinco puntos del líder Colo Colo, y competirá únicamente en torneos locales como la Copa Chile y la Copa de la Liga.

El vestuario y el liderazgo: claves en el proyecto

Conocido como “Pintita”, Fernando Gago también hizo énfasis en la importancia del compromiso colectivo dentro del plantel: “La idea es que el equipo sepa qué es lo que queremos hacer”, aseguró.

Su mensaje hacia los referentes del equipo fue claro, en alusión a jugadores como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz: “Que todos estemos para el mismo lado, que seamos competitivos y que los necesito a ellos”, concluyó.