Las Chivas se dejan consentir en la CDMX con todo y serenata

La afición de Chivas, con varios centenares de aficionados, le mostró a los jugadores del “Rebaño Sagrado” su apoyo irrestricto para el duelo de este miércoles contra Cruz Azul, con un pachangón afuera del hotel donde se hospedaron en la CDMX con serenata incluida que generó a los jugadores a unirse unos minutos al festejo.

Los seguidores del popular cuadro tapatío materialmente abarrotaron las inmediaciones del hotel ubicado en el sur poniente de la CDMX, arribando con banderas, playeras, instrumentos de banda y un mariachi que le dio el colofón al festejo desafiando a la lluvia y al frío que se dejó sentir en las afueras del hotel.

¡CHIVAS SE DEJA QUERER POR LA AFICIÓN DE LA CDMX! 🐐



Los jugadores del Rebaño disfrutan la serenata que organizó su afición a un día de enfrentar al Cruz Azul en la semifinal de ida.



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Los seguidores rojiblancos cantaron a pulmón abierto un sinfín de gritos de apoyo a sus colores con los clásicos “Te deseo lo mejor”, además de las tradicionales porras como “Dale Rebaño” y el ya emblemático “Chivas, Chivas”, que se hizo sentir en el centro de descanso del plantel rojiblanco.

Los jugadores de Chivas, ante la efervescencia de sus seguidores, salieron del hotel para agradecer el gesto de su afición y convivir con ellos, posando para la foto y firmando cientos de autógrafos ante el constante apoyo y gritos de aliento de los mismos aficionados.

Entre los jugadores más ovacionados estuvieron Ángel Sepúlveda, Omar Govea, Diego Campillo y Micky Tapias, que sintieron el constante apoyo y cariño de sus seguidores, que esperan sea el motor del equipo tapatío para tomar una ventaja importante en el duelo contra Cruz Azul en la ida de las semifinales del torneo Clausura 2026, programado para las 20:00 horas en el estadio Banorte.

🔴⚪️ ¡LA CAPITAL ES ROJIBLANCA! 🔥🐐



Previo a la semifinal de ida ante Cruz Azul, miles de aficionados de Chivas se hicieron presentes en el hotel de concentración para demostrar que el Rebaño nunca camina solo. ❤️🤍



Banderas, cánticos y una sola misión: empujar al Guadalajara… pic.twitter.com/39zvbtrX5B — AS México (@ASMexico) May 13, 2026

Muchas cuentas por cobrar entre Cruz Azul y Chivas



Después del penalti fallado por el “Chicharito” Hernández del torneo pasado que eliminó a las Chivas en cuartos de final contra Cruz Azul en Ciudad Universitaria, la rivalidad entre celestes y rojiblancos está más viva que nunca y hasta el momento, en la historia de torneos cortos, en 64 duelos, Cruz Azul tiene ventaja con 23 victorias por 19 de Chivas y 25 empates.

¡GRAN GESTO!🔥



Los jugadores de Chivas salieron del hotel para atender a los aficionados que fueron a llevarles serenata previo al partido contra Cruz Azul.



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Pero en fases finales, el “Rebaño Sagrado” tiene ventaja sobre los cementeros, como aquella final del torneo 1986-87 en que, dirigidos por Alberto Guerra, se impusieron a la “Máquina Celeste” con global de 4-2 con un equipo conformado por Javier Ledesma, Sergio Lugo, Demetrio Madero, Fernando Quirarte, José Gutiérrez; Omar Arellano, Guillermo Mendizábal, José Manuel de la Torre, Benjamín Galindo, Concepción Rodríguez y Eduardo de la Torre.

Mientras que Cruz Azul jugó con Pablo Larios, Ignacio Flores, Edgardo Fuentes, Sergio Rubio, Marco Mendizábal, Armando Romero, Porfirio Jiménez, Marcelino Bernal, Martín Gálvez, Mariano Puyol, Agustín Manzo o Juan Morales.

Como también la más reciente, hace 23 años en el torneo Clausura 2003, cuando Chivas remontó un 4-0 que Cruz Azul los tenía contra las cuerdas con tres goles en la ida y en la vuelta un gol de Francisco Palencia a los 12 minutos puso las cosas color de hormiga para el Rebaño Sagrado.

¡LES LLEVARON SERENATA! 🔥



La afición de Chivas se hizo presente en el hotel de concentración para apoyar a su equipo y hasta le mandaron un recadito a los celestes.



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Pero vinieron de atrás con goles de Joel Sánchez, Omar Bravo, Johny García y Jair García para dejar fuera de manera increíble a los celestes de la liguilla de ese torneo.

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