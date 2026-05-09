Chicharito Hernández no existe en la historia de los 120 años de las Chivas

Todo indica que la relación entre el “Chicharito” Hernández, el canterano más brillante en la historia de Chivas y la directiva no quedó nada tersa, después de que el exdelantero de Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy fue borrado del mural conmemorativo de los 120 años del Guadalajara.

Hombres como Salvador Reyes, Carlos Salcido, Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, Fernando Quirarte, Ramón Ramírez, Bofo Bautista, Jorge Vergara, Alicia Cervantes y Blanca Félix, entre otros, aparecieron en esta imagen conmemorativa, pero causó mucha extrañeza que no estuviera incluido Javier Hernández.

Chicharito Hernández es omitido en imagen de 120 años de Chivas https://t.co/JQZB0Gf1Zh — Jalisco Hoy (@JaliscoHoy) May 8, 2026

La omisión fue el hecho que sobresalió en un acto que trató de ser brillante, pero este simple detalle de ignorar al jugador más representativo en el extranjero en la historia del “Rebaño Sagrado” parece más un acto de resentimiento que de omisión editorial.

En el diseño tampoco aparece el máximo anotador en la historia de las Chivas, Omar Bravo, pero es entendible que no esté tomado en cuenta, pues la organización rojiblanca buscó tomar distancia del exartillero por sus problemas penales que enfrenta por presunto abuso de menores.

Los números del Chicharito en Chivas

La historia de Javier Hernández en las Chivas fue de claro a oscuro, pues en su primera etapa, cuando surgió al profesionalismo, del 2006 al 2010, tuvo una labor muy destacada, sobre todo porque no tenía la influencia del especialista en superación personal Diego Dreyfus.

Bajo esa nueva mentalidad, su segunda etapa en el Guadalajara fue desastrosa, porque se hizo notar más en redes sociales por sus polémicos comentarios sexistas que por su rendimiento en el terreno de juego, hasta que acabó la relación laboral y donde, por la omisión en el mural, todo indica que la relación no quedó nada tersa.

En las dos etapas acumuló un total de 121 partidos y 33 goles con la camiseta de las Chivas de Guadalajara. En la primera etapa jugó 80 encuentros del 2006 al 2010 y anotó 29 goles, donde pudo coronarse como campeón de goleo en el torneo Bicentenario 2010 con diez anotaciones, además de ser parte del equipo campeón en la temporada de 2006.

Mientras que en la segunda etapa, entre 2024 y 2025, solo pudo jugar en 41 partidos y anotar cuatro goles, pero su peor momento fue el penalti fallado en los cuartos de final del torneo Clausura 2025 contra Cruz Azul.

Emotivo mensaje del Chicharito en los 120 años de Chivas



El polémico jugador, mientras tanto, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en donde celebra los 120 años de sus Chivas y establece como un legado familiar su paso por el Rebaño Sagrado junto con su abuelo materno Tomás Balcázar.

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