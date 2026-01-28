Otros 15 medicamentos entrarán en el programa de negociación de Medicare de reducción de precios, entre ellos el bótox

La administración Trump ha anunciado la inclusión de 15 nuevos medicamentos en el programa de negociación de precios de Medicare. Entre ellos se encuentran tratamientos para la diabetes tipo 2, VIH y artritis, que son algunos de los medicamentos más costosos para el gobierno federal.

Los medicamentos seleccionados incluyen algunos de los que Medicare destina más dinero. Se espera que las negociaciones generen ahorros significativos para los contribuyentes con la implementación prevista de precios reducidos en 2028.

Actualmente, alrededor de 1.8 millones de beneficiarios de Medicare han utilizado estos medicamentos, representando aproximadamente el 6% del gasto total en Partes B y D.

En diciembre pasado, nueve farmacéuticas acordaron bajar precios de medicamentos, entre ellas: Bristol Myers Squibb, Genentech, Boehringer Ingelheim, Sanofi, Novartis, Merck, Gilead, GSK y Amgem, con lo que llegaban a 14 las grandes farmacéuticas las que el gobierno de Trump estableció rebajas.

“Durante demasiado tiempo, las personas mayores y los contribuyentes han pagado el precio del desorbitado aumento en los costos de los medicamentos recetados”, declaró el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, los CMS están tomando medidas enérgicas para centrarse en los medicamentos más caros de Medicare, negociar precios justos y garantizar que el sistema beneficie a los pacientes, no a los intereses especiales”, aseveró.

Medicamentos seleccionados

Los medicamentos seleccionados para esta ronda de negociación representaron alrededor de $27.000 millones de dólares del gasto total en medicamentos recetados bajo las Partes B y D de Medicare, según CMS.

Es importante destacar que la Parte B de Medicare cubre los medicamentos administrados en un centro de atención médica, como la quimioterapia intravenosa; y la Parte D de Medicare cubre los medicamentos recetados.

Un punto a aclarar es el del bótox. Medicare no cubre el Botox por razones cosméticas, pero el medicamento tiene otros usos, entre ellos el tratamiento de migrañas crónicas, vejiga hiperactiva, rigidez muscular y ojo vago.

Los medicamentos que ahora se negociarán en Medicare incluyen:

Xolair, para alergias y asma.

Anoro Ellipta, para la EPOC.

Biktarvy, para el VIH.

Bótox; bótox cosmético, incluso para migrañas, disfunción de la vejiga y espasmos musculares.

Cimzia, para la enfermedad de Crohn, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes.

Cosentyx, un medicamento para la psoriasis.

Entyvio, para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Erleada, para el cáncer de próstata.

Kisqali, para el cáncer de mama.

Lenvima, para varios tipos de cáncer.

Orencia, para la artritis reumatoide.

Rexulti, un antipsicótico.

Trulicity, para la diabetes.

Verzenio, para el cáncer de mama, y

Xeljanz; Xeljanz XR, para condiciones autoinmunes.

Reacciones de organizaciones clave

El doctor Myechia Minter-Jordan, CEO de AARP (American Association of Retired Persons), celebró la medida como un paso significativo hacia la reducción de precios.

“Los estadounidenses mayores de todo el espectro político dicen constantemente que reducir los precios de los medicamentos es una prioridad máxima, y ​​agradecemos a la Administración por proteger la capacidad de Medicare para satisfacer esa necesidad”, dijo en una declaración.

Sin embargo, la asociación comercial de farmacéuticas (PhRMA) critica el enfoque del Gobierno, sugiriendo que la restricción de costos debería centrarse en los aseguradores y gestores de beneficios farmacéuticos.

Expansión de la inclusión de medicamentos

Esta es la primera vez que se incluyen medicamentos bajo Medicare Parte B en el programa.

Además, se presenta la renegociación de Tradjenta, un fármaco cuya tarifa había sido previamente acordada, destacando el alcance continuo del programa de negociación.

