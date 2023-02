Por qué el ChatGPT podría significar una gran inversión para los gigantes tecnológicos

Muchos gigantes tecnológicos han volteado la mirada hacia el prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI en el 2022, y es que el ChatGPT demostró arrasar en la bolsa de valores disparando las acciones de algunas empresas que le han dicho “sí”, a la incorporación de la nueva tecnología.

Aunque la herramienta se ha convertido en un objetivo de inversión, muchos analistas aún se muestran escépticos poniendo de ejemplo las fallidas inversiones de algunas compañías hacia el metaverso en el 2021. Sin embargo, este nuevo modelo generativo basado en la arquitectura de transformadores impulsado por OpenAI promete darle un giro al sector tecnológico.

El programa tiene un lenguaje con técnicas de aprendizaje, con las que puede redactar cualquier tipo de documento, dar consejos y ser capaz de responder a preguntas de diferentes temas. Por esa razón, grandes compañías como: Alphabet, casa matriz de Google, Microsoft e incluso Baidu (el motor de búsqueda chino) están intentando introducir la tecnología del ChatGPT.

Para Alphabet, este bot de inteligencia artificial, sería una gran competencia en el futuro por el potencial de búsqueda que posee, por ese motivo en diciembre Google emitió una alerta sobre el lanzamiento de OpenAI, y en su defensa aprovechó para mostrar “Apprentice Bard” una inteligencia artificial creada por el gigante tecnológico para terminar con la amenaza de ChatGPT.

Aunque muchos especialistas consideran que el ChatGPT no será más que un simple programa de AI y no afectará el precio de las acciones de Google a futuro. En el 2023, las acciones de Alphabet subieron cerca del 21%, lo que significa que sus accionistas no están demasiado preocupados por el auge de ChatGPT.

Para Peter Garnry, analista de renta variable de Saxo Bank el “ChatGPT ha revolucionado realmente muchos tipos de consultas de información y otros tipos de tarea, pero sigue siendo muy poco probable que pueda ser un sustituto de Google, ni una nueva fase de Internet”, dijo.

En cuanto a Microsoft a principios de año, anunció la inversión de $10,000 mil millones de dólares en OpenAI, luego de que en el 2019 proporcionarán $1,000 mil millones de dólares a la compañía de investigación de inteligencia artificial.

En lo que va de año, el precio de las acciones de Microsoft han subido un 7.6% lo que ha mejorado su posición sobre la mayoría de los valores tecnológicos en el 2022. Pero de incorporar ChatGPT según algunos analistas el precio de sus acciones seguirán subiendo.

Finalmente, Baidu al igual que Google también ha estado trabajando en una IA que se convierta en rival de ChatGPT y desde que anunció esto sus acciones se dispararon a un 3.2%, lo que supuso una subida del 22% en el primer mes del año.

