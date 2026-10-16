Más trabajadores cancelan citas médicas por los costos y cómo afecta sus finanzas

Los gastos cotidianos en Estados Unidos obligan a muchas familias a replantear sus prioridades, desde las compras del supermercado hasta los planes para el futuro. Para algunos trabajadores, incluso cuidar su salud se ha convertido en una decisión que deben posponer para evitar que sus cuentas se salgan de control, con consecuencias que también pueden afectar su estabilidad económica.

La seguridad financiera de los empleados estadounidenses cayó al 36% en 2026, frente al 46% registrado anteriormente, su nivel más bajo en siete años, según una encuesta de 6,000 trabajadores realizada por la empresa de beneficios Willis Towers Watson (WTW). Aunque los participantes reportaron mejoras en su bienestar físico y sus relaciones sociales, la percepción de su situación económica empeoró.

Las dificultades financieras están llevando a más empleados a retrasar consultas médicas y dentales. Cerca de un tercio de los trabajadores, independientemente de su edad, afirmó que durante el último año pospuso o canceló una cita por temor al costo, pese a contar con seguro médico, según la investigación de WTW.

“Consideran que el costo de la atención médica es enorme y se enfrentan a deducibles y gastos de bolsillo muy elevados”, declaró Courtney Stubblefield, responsable de salud y beneficios de WTW, a CBS News. “Este tipo de factores se está convirtiendo en obstáculos para que reciban la atención que necesitan”.

El problema es especialmente visible entre los empleados de 40 a 49 años, donde solo el 30% de este grupo dijo sentirse financieramente seguro, frente a la mitad de los trabajadores de 60 años o más. Además, más del 40% de las personas de entre 40 y 49 años reconoció haber retrasado o evitado la atención médica por motivos económicos, la proporción más alta entre los grupos de edad analizados.

Stubblefield explicó que muchos trabajadores en esta etapa deben cubrir simultáneamente los gastos de sus hijos y las necesidades de sus padres mayores. Describió a este grupo como parte de la llamada generación sándwich, cuyas responsabilidades económicas alcanzan niveles elevados al combinar el cuidado de dos generaciones.

“Es más probable que estas personas tengan hijos y cobertura médica familiar, por lo que el costo es mayor”, señaló.

Los gastos médicos también amenazan la jubilación

Lamentablemente, la presión financiera que generan las facturas médicas va más allá de la afectación a la salud y al bolsillo en el presente. Aproximadamente dos de cada tres empleados esperan llegar a la jubilación en una situación económica peor que la de sus padres y consideran que los gastos sanitarios dificultan la posibilidad de ahorrar para esa etapa, según la encuesta de WTW.

Otro estudio de Prudential Financial encontró que más del 60% de los jubilados con al menos $500,000 dólares en activos invertibles no se sienten cómodos gastando dinero en actividades de ocio. Entre las razones mencionadas figuran la inflación, el encarecimiento del costo de vida y los gastos médicos.

Los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) también muestran diferencias importantes en el patrimonio según la edad. En 2025, los hogares encabezados por personas de 75 años o más registraron un patrimonio neto medio de $504,900 dólares, frente a $33,000 dólares entre los hogares encabezados por personas menores de 35 años.

Además, entre 2022 y 2025, el patrimonio neto medio de los hogares de 65 a 74 años aumentó un 37%, mientras que el de los menores de 35 años disminuyó aproximadamente un 23%.

Todas estas estadísticas confirman que el costo de vida y, especialmente, el costo de los servicios médicos han aumentado a un grado preocupante para millones de los hogares estadounidenses. Si no es posible pagar por un médico o medicinas, menos pueden ahorrar para la jubilación o para lograr la anhelada libertad financiera.

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