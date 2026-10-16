Precio del dólar en México hoy, 16 de octubre del 2026: peso mexicano tiene leve recuperación

El peso ha tenido unas semanas de pesadilla en su comparativo con el dólar: luego de que la cotización bajó a menos de los $17 pesos por billete verde, hoy se encuentra por encima de los $18 pesos. No obstante, tras una serie de subidas, este viernes la moneda mexicana tuvo una leve recuperación que beneficia a la economía del país vecino, no así para quienes envían remesas desde Estados Unidos.

Este viernes 16 de octubre, el precio del dólar en México se ubicó en un promedio de $18.40 pesos mexicanos al inicio de las operaciones, lo que representa una ligera disminución del 0.07% frente al cierre anterior de $18.41 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En los últimos siete días, la divisa estadounidense registra un descenso del 0.05%, mientras que su variación interanual muestra un avance del 0.55%. Sin embargo, el mercado cambiario mantiene un nivel de volatilidad del 10.89%, por encima de la referencia del 7.91%, lo que refleja mayores fluctuaciones en la cotización del dólar frente al peso mexicano.

La moneda mexicana consiguió recuperar terreno durante la jornada del jueves 15 de octubre, después de acumular dos días de pérdidas. Al cierre de las operaciones, el peso mexicano se negociaba en 18.4148 unidades por dólar, con una apreciación del 0.35%, en una sesión marcada por la publicación de cifras económicas de Estados Unidos.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio correspondiente al cierre del jueves fue de $18.4142 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de las operaciones bancarias. Por su parte, la cotización del billete verde en el mercado, que cambia durante el día según las transacciones, terminó la jornada del 15 de octubre en aproximadamente $18.44 pesos por unidad.

Para este viernes, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó en $18.4250 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza en diversas operaciones financieras y contratos que requieren un valor determinado para la moneda estadounidense.

En tanto, el tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares se fijó en $18.4888 pesos por cada divisa. Este valor sirve como referencia para liquidar compromisos en moneda extranjera conforme a las disposiciones aplicables en México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias presentan diferencias entre las instituciones financieras este viernes 16 de octubre. Los precios de compra y venta del dólar en algunas de las principales entidades bancarias de México son los siguientes:

Banamex: compra en $17.87 pesos y venta en $18.89 pesos.

y venta en $18.89 pesos. Banco Azteca: compra en $17.60 pesos y venta en $18.94 pesos.

BBVA México: compra en $17.56 pesos y venta en $18.70 pesos.

Banorte: compra en $17.30 pesos y venta en $18.80 pesos.

Afirme: compra en $17.40 pesos y venta en $19.00 pesos.

Scotiabank México: compra en $17.80 pesos y venta en $19.10 pesos.

Entre estas instituciones, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo, por lo que puede resultar una alternativa para quienes necesitan comprar dólares. En cambio, Banamex registra el precio de compra más alto, lo que significa que paga más por cada dólar a las personas que desean vender sus divisas.

Los mexicanos que viven en Estados Unidos también deben prestar atención a las cotizaciones de las empresas de transferencias internacionales. El monto que recibe una familia en México depende del tipo de cambio ofrecido por cada proveedor, además de las posibles comisiones y otros cargos asociados con el envío. Estas son las referencias para este viernes 16 de octubre:

Western Union: $18.13 pesos por dólar .

. MoneyGram: $18.97 pesos por dólar .

. Wise: $18.24 pesos por dólar.

Recuerda que tanto los precios bancarios como las cotizaciones de las empresas de envío de dinero pueden cambiar a lo largo del día. Si necesitas comprar dólares, vender tus ahorros o mandar dinero a tus familiares en México, consulta el tipo de cambio vigente antes de confirmar la operación y revisa cuánto recibirá realmente el destinatario después de aplicar los posibles cargos.

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