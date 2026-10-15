Precio del dólar en México hoy, 15 de octubre del 2026: billete verde llega a los $18.50 pesos

La semana avanza con nuevos movimientos en el mercado cambiario y el peso mexicano enfrenta una jornada en la que los factores internacionales vuelven a poner a prueba su estabilidad. Para los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familiares, esto puede ser una buena noticia, porque sus seres queridos recibirán más dinero.

Este jueves 15 de octubre, el precio del dólar en México se ubicó en un promedio de $18.53 pesos mexicanos al inicio de las operaciones, lo que representa un incremento del 0.18% frente al cierre anterior de $18.50 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar acumula un avance del 1.83%, mientras que su variación interanual registra un incremento del 1.24%. Esta evolución se acompaña de una mayor volatilidad en el mercado cambiario, cuyo indicador se sitúa en 10.78%, por encima del nivel de referencia del 7.91%. Cuando la volatilidad supera ese umbral, el comportamiento del tipo de cambio refleja mayores fluctuaciones e incertidumbre en las operaciones.

La moneda mexicana registró una jornada complicada este miércoles 14 de octubre, cuando superó la barrera de las 18.50 unidades por dólar. Durante las operaciones, el peso llegó a debilitarse hasta las 18.6060 unidades por divisa estadounidense, un nivel que no se observaba desde noviembre de 2025.

Sin embargo, hacia el cierre de las negociaciones, la moneda nacional recuperó parte del terreno perdido y terminó en 18.4970 unidades por dólar, con una depreciación del 0.75%. El retroceso coincidió con un fortalecimiento del dólar estadounidense, que alcanzó su nivel más alto en 18 meses frente a una cesta de monedas, así como con un incremento en los precios del petróleo.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio correspondiente al cierre del miércoles fue de $18.4888 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de las operaciones bancarias. La cotización del billete verde en el mercado, que cambia durante el día según las transacciones, terminó la jornada del 14 de octubre en aproximadamente $18.47 pesos por unidad.

Para este jueves, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó en $18.4888 pesos por dólar. Esta referencia se utiliza en distintas operaciones financieras y contratos que requieren un valor oficial de la moneda estadounidense.

En tanto, el tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares se fijó en $18.3528 pesos por cada divisa. Esta cotización sirve como referencia para liquidar compromisos establecidos en moneda extranjera conforme a las disposiciones aplicables en México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias presentan diferencias entre las instituciones financieras para este jueves 15 de octubre, los precios de compra y venta del dólar en algunas de las principales instituciones bancarias de México son los siguientes:

Banamex: compra en $17.93 pesos y venta en $18.95 pesos.

y venta en $18.95 pesos. Banco Azteca: compra en $17.40 pesos y venta en $18.99 pesos.

BBVA México: compra en $17.60 pesos y venta en $18.73 pesos.

Banorte: compra en $17.25 pesos y venta en $18.75 pesos.

Afirme: compra en $17.40 pesos y venta en $19.00 pesos.

Scotiabank: compra en $17.80 pesos y venta en $19.10 pesos.

En estas cotizaciones, BBVA México registra el precio de venta más barato, útil para quienes necesitan adquirir dólares. Por otra parte, Banamex ofrece el precio de compra más alto, lo que significa que si tienes dólares, este banco te va a pagar más por ellos.

Los mexicanos que viven en Estados Unidos también deben prestar atención a los tipos de cambio que aplican las empresas de transferencias internacionales. La cantidad que recibe una familia en México depende de la cotización ofrecida por el proveedor, además de las posibles comisiones y otros cargos asociados con el envío. Estas son las cotizaciones reportadas para este jueves 15 de octubre:

Western Union: $18.08 pesos por dólar.

MoneyGram: $18.92 pesos por dólar.

Wise: $18.32 pesos por dólar.

Las diferencias entre estas cotizaciones pueden influir en el monto final que recibe el destinatario. También es importante revisar las comisiones, los posibles cargos por conversión de moneda y el tiempo estimado de entrega.

Recuerda que tanto los precios bancarios como los tipos de cambio de las empresas de envío de dinero pueden modificarse a lo largo del día. Si necesitas comprar dólares, cambiar tus ahorros o mandar dinero a México, verifica la cotización vigente antes de confirmar la operación para conocer el monto que recibirás o tendrás que pagar.

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