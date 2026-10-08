Cumplir el “sueño americano” cuesta ahora más de $5.3 millones de dólares

Casarse, comprar una vivienda y vehículo nuevo, criar hijos y pagar su educación hasta la universidad, tomar vacaciones, jubilarse y mantener el seguro médico puede costar ahora a lo largo de la vida unos $5.3 millones de dólares; lo que muchos denominan “el sueño americano” está aumentando más rápido que los ingresos.

De acuerdo con una investigación desarrollada y publicada por Investopedia, el gasto total de una familia aumentó en las principales áreas claves un 4.1% desde el año pasado y en comparación con el incremento del 3.1% de los salarios en los últimos 12 meses.

Según la investigación, con un salario promedio, un trabajador está lejos de alcanzar esta meta; incluso un análisis reciente publicado por Gallup destaca que un número cada vez mayor de estadounidenses asegura que lograr el tan anhelado sueño americano se está volviendo cuesta arriba.

Los datos presentados por Investopedia revelan los aumentos que han tenido los principales hitos de esta meta que ha sido perseguida por los estadounidenses durante muchos años.

En este sentido, organizar una boda actualmente alcanza los $38,800 dólares, frente a los $38,200 dólares anteriores; en esto se incluyen desde anillos, ceremonia y recepción, que puede variar dependiendo de la pareja.

Ser propietario de una vivienda actualmente puede costar hasta $1,275.782 dólares, frente a los $1,184.493 dólares de años anteriores. El precio promedio de una vivienda es de $400,000 dólares y puede variar en algunos estados del país, además de las tasas hipotecarias y otros gastos adicionales relacionados con el inmueble, como seguros, servicios públicos y mantenimiento.

Comprar y mantener vehículos nuevos pasó de $1,199,361 dólares a $1,205,627; entre los gastos se suman mantenimiento, seguro, combustible, préstamos, entre otros.

Las parejas con hijos también están asumiendo costos más altos de $953,763 dólares aproximadamente desde los $876,092 dólares anteriores, y la cifra incluye desde alimentación, cuidado infantil, educación, esparcimiento; el dígito puede variar dependiendo de los requerimientos.

Vacacionar también se ha vuelto costoso; el incremento ha sido de $186,999 frente a los $180,621 dólares anteriores. Para Emily Hartman, directora general de Allianz Partners USA, “los estadounidenses consideran los viajes como un objetivo primordial al elaborar presupuestos y planes financieros”, dijo.

Los costos de jubilación, por su parte, aumentaron de $1,205.119 dólares frente a los $1,179.275 dólares anteriores. Muchos esperan en esta etapa de la vida retirarse cómodamente; sin embargo, actualmente muchos aún no cuentan con los ahorros suficientes.

Finalmente, los gastos de atención médica aumentaron a $413.271 dólares, frente a los $414.208 dólares anteriores; actualmente, muchos hogares estadounidenses aseguran que no pueden costear un seguro médico debido al alto costo de vida y la falta de ingresos.

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