Comprar casa, criar hijos y jubilarse: cuánto cuesta el sueño americano en California

Imaginemos una familia de cuatro personas en California. Los padres trabajan, los niños van a la escuela y, cada mes, una parte del ingreso se reserva para comprar una casa. Pero siempre hay otro gasto: la reparación del auto, una consulta médica, el cuidado de los pequeños después de clases. Cuando consiguen ahorrar un poco más, vuelven a mirar los precios de las viviendas y hacen otra vez las cuentas.

Es una escena hipotética, pero permite acercarse a la pregunta detrás de un nuevo análisis de Investopedia: ¿cuánto cuesta sostener, a lo largo de la vida, los proyectos que suelen asociarse con el sueño americano? Para California, la estimación llega a $6.63 millones, frente a $5.32 millones a nivel nacional.

No es una cantidad que deba tenerse en el banco ni un salario necesario para vivir en el estado. El cálculo reúne gastos de distintas etapas, desde la formación de un hogar hasta la jubilación. Su resultado depende de una manera específica de organizar la vida familiar.

La casa se lleva una parte importante del presupuesto

En el modelo de Investopedia, comprar y mantener una vivienda en California suma alrededor de $2.09 millones. No se trata del precio de una propiedad, sino del costo acumulado de ser dueño durante el período analizado.

Para la familia de nuestro ejemplo, esa diferencia sería decisiva. Ahorrar el enganche permitiría dar el primer paso, pero después llegarían la hipoteca y las demás obligaciones de la casa. Tener las llaves no pone fin al esfuerzo económico: cambia la forma de distribuirlo.

Por eso, al buscar una vivienda, mirar únicamente el precio de venta puede dejar incompleta la cuenta. Los impuestos, el seguro, los servicios y las reparaciones también compiten por el mismo ingreso con el supermercado, el transporte y el ahorro.

¿Cuál es el estado más barato para cumplir el sueño americano?

En el extremo más económico del análisis aparece Mississippi, con un costo estimado de $4.5 millones a lo largo de la vida. La cifra corresponde al mismo modelo familiar utilizado para California, por lo que permite comparar ambos estados bajo criterios comunes.

La diferencia ronda los $2.13 millones. Sin embargo, mudarse no garantiza ese ahorro: antes de comparar destinos, una familia también necesita considerar los ingresos que podría obtener, sus oportunidades laborales y el costo de reemplazar una red de apoyo cercana.

Qué incluye esta versión del sueño americano

El estudio supone una pareja que compra una casa con 20% de enganche y una hipoteca a 30 años, adquiere autos nuevos periódicamente, cría a dos hijos y cubre sus estudios en universidades públicas dentro del estado. Añade salud, vacaciones, mascotas, boda y jubilación.

Son decisiones que no describen a todos los hogares. Una pareja puede preferir alquilar para conservar movilidad, comprar vehículos usados o elegir otras opciones para financiar los estudios de sus hijos. También puede tener prioridades que no aparecen en esa lista.

La cifra sirve, entonces, para comparar un mismo escenario entre lugares. No permite concluir que toda familia californiana necesitará gastar esa cantidad para vivir bien.

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Del número millonario a las cuentas de cada mes

Para una familia que intenta llegar a fin de mes, una estimación de toda la vida puede sentirse demasiado lejana. Las decisiones suelen ser más inmediatas: cuánto pagar de renta, si conviene cambiar el auto o cómo afrontar un gasto inesperado sin endeudarse.

Ahí es donde el análisis puede resultar útil: como punto de partida para revisar qué compromisos dejan margen y cuáles absorben una parte excesiva del ingreso. Antes de comprar casa, por ejemplo, conviene calcular cuánto quedaría después de cubrir todos sus gastos. Antes de contratar otro préstamo, evaluar cuánto reduciría la capacidad de ahorrar.

El propio estudio reconoce que los promedios tienen límites y que los costos varían dentro de cada estado. Una estimación estatal no reemplaza el presupuesto de un hogar.

Si volvemos a la familia del comienzo, la pregunta ya no sería cómo reunir millones de dólares. Sería algo más concreto: qué casa puede sostener, qué gastos puede ajustar y cómo reservar espacio para los proyectos que más le importan.

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