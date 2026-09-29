El gasto en pasatiempos aumentó un 7.9 % interanual en agosto, según informe de Bank of America

Aunque el elevado costo de vida ha estado frenando en los últimos años al promedio de las familias estadounidenses en gastos discrecionales y esparcimiento, un reciente estudio desarrollado y publicado por Bank of America Institute reveló que una parte de la población aun destina dinero para sus aficiones, a pesar de que se enfrenten a precios más elevados para poder disfrutarlas.

De acuerdo con la investigación, durante el mes de agosto se registró un aumento del 7.9% interanual de gastos en pasatiempo, si bien, es un incremento superior al registrado durante la pandemia esto podría estar relacionado a lo que los investigadores denominaron “inflación de la diversión”, ya que los consumidores estadounidenses actualmente están pagando más por realizar las mismas actividades.

¿Quiénes están gastando más en pasatiempos?

Según los investigadores de Bank of America Institute, los millennials son los que hasta el momento muestran un mayor gasto en pasatiempos seguido de los baby boomers y generación X, mientras que la Generación Z se muestra más cautelosa en cuanto a qué destina su presupuesto.

El análisis destaca que la razón por la cual los millennials gastan más es porque es la generación que probablemente tenga hijos pequeños, por lo que sus gastos en pasatiempos no solo son propios sino también de sus hijos.

Algunos sienten culpa por sus “gastos discrecionales”

Por otra parte, una encuesta realizada por YouGov para Ally Bank a más de 5,000 adultos estadounidenses, reveló que, al menos un 70% de los encuestados sentía culpa de gastar en alguna actividad que le produzca alegría en lugar de ahorrar para su meta financiera a largo plazo.

La investigación deja en evidencia que el gasto discrecional, en esparcimiento o pasatiempos entre los estadounidenses no solo se está viendo como un lujo sino desde la culpa. Esto llevo a los investigadores a determinar que parte de la razón por la cual en el “Índice de Alegría” de Ally Bank, los consumidores estadounidenses lograron una puntuación de tan solo 54.2 sobre 100.

“Una parte importante de la población incluso está recortando gastos en necesidades básicas para destinar ese dinero a las áreas que más valoran. No se trata de que la gente gaste sin control, sino que gasta para proteger algo que han decidido que no pueden permitirse perder”, señala Lee Stafford, economista jefe de Ally Bank y coautora del informe inaugural “Cost of Life Today”.

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