Rosalía hace donación a UNICEF en apoyo a niños afectados por los terremotos en Venezuela

La cantante española Rosalía se ha sumado a la lista de famosos que extienden su mano a los afectados por los terremotos que azotaron a Venezuela a finales del pasado mes de junio y que cobraron la vida de más de 2,500 personas.

De acuerdo con UNICEF, la intérprete de “Despechá” y “Con altura” realizó una donación a la organización para apoyar a los niños y familias que perdieron sus hogares o permanecen en situación de vulnerabilidad tras los sismos.

Si bien el monto de la donación no fue confirmado por la organización, esta se enfocó en destacar el impacto que la acción de la artista, en conjunto con su Fundación Rosalía, tendrá en el pueblo venezolano.

De acuerdo con la gráfica presentada por UNICEF, la contribución de Rosalía y de su fundación hará posible suministrar agua potable a más de 30,000 niños durante un mes, brindar atención médica a 25,000 personas durante tres meses y habilitar espacios seguros para proteger a miles de menores afectados por la emergencia.

“Tu voz no solo llena estadios y nos emociona a todos, también lleva esperanza a quien más la necesita. Gracias a tu apoyo y al de la Fundación Rosalía, miles de niños, niñas y familias más en Venezuela recibirán agua potable, atención médica y refugio seguro en un momento tan difícil”, agradeció la organización desde un post en Instagram.

La ayuda de Rosalía se presenta en un momento crítico para el país latinoamericano; y es que según cifras de UNICEF, alrededor de 680,000 niños requieren asistencia humanitaria urgente tras los sismos de magnitudes 7.5 y 7.2 que azotaron a Venezuela.

Shakira y más artistas se suman al apoyo a los afectados por terremotos en Venezuela

Rosalía no es la única famosa que ha optado por unir esfuerzos con diversas organizaciones para brindar apoyo a los afectados por la tragedia que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio.

Hace tan solo un día, la cantante Shakira anunció que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA donará $500,000 dólares en apoyo a los niños cuya educación se vio interrumpida por los estragos que dejó el siniestro.

En un video publicado en Instagram, la estrella ganadora del Grammy también invitó a sus seguidores a sumarse a esta campaña que tiene como objetivo ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos: “Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo”, sentenció.

Por su parte, la banda Metallica realizó una donación valuada en $100,000 dólares para a las labores de asistencia a los afectados por los sismos, a través de su fundación “All Within My Hands”.

“La donación incluye suministros de primeros auxilios, artículos de higiene para familias desplazadas, medicamentos para tratar lesiones agudas y fármacos para enfermedades crónicas destinados a personas cuyo acceso a atención médica habitual podría verse interrumpido”, se dijo en un comunicado difundido en redes sociales.

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