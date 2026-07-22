Rosalía se disculpa tras publicar video sobre derrota de Argentina en el Mundial

La cantante española Rosalía se vio envuelta en una gran polémica tras compartir en sus redes sociales un video que hacía alusión a la derrota de la selección de fútbol de Argentina en la Copa del Mundo. Ante la ola de cuestionamientos y la rápida indignación por parte de miles de usuarios, la intérprete catalana ofreció disculpas para aclarar que se trató de un descuido involuntario.

El incidente tuvo su origen en TikTok, cuando la exactriz Mia Khalifa publicó un breve video utilizando de fondo musical el tema “La Perla“, perteneciente al catálogo de Rosalía. La cantante española, al percatarse de que su tema sonaba en la publicación, decidió compartir el clip en su cuenta. Sin embargo, omitió leer el texto superpuesto en las imágenes, el cual contenía burlas hacia el desempeño del conjunto albiceleste en la cita mundialista.

La reacción de la comunidad argentina no se hizo esperar. En cuestión de minutos, las plataformas se inundaron de mensajes de reproche hacia la artista. La tensión escaló a tal nivel que un gran grupo de seguidores comenzó a promover campañas para solicitar la cancelación de sus próximos conciertos programados en el país sudamericano, donde tiene previstas presentaciones en el marco de su gira “Lux Tour“.

Frente a la magnitud alcanzada por la polémica, Rosalía acudió a las historias de su cuenta de Instagram para frenar la controversia y dirigirse directamente a su público argentino.

Con un mensaje breve y contundente, la artista reconoció la equivocación y descartó cualquier intención de burlarse del sentimiento deportivo del país.

“Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la cantante en su perfil para aclarar el malentendido.

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