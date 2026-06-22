Belinda reaviva rumores de colaboración con Cazzu: “Me identifico mucho con ella”

La posibilidad de una colaboración musical entre Belinda y Cazzu ha vuelto a encender las redes sociales. En una reciente entrevista con el medio argentino TN, la intérprete de “Cactus” abrió su corazón respecto a la escena musical de Argentina, destacando especialmente su respeto hacia “La Jefa”.

“Me encanta que es distinta, ella hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse; me identifico mucho con ella en ese sentido”, confesó Belinda al ser cuestionada sobre la trapera.

Con estas declaraciones, la mexicana no solo elogió la versatilidad de Cazzu, sino que dejó abierta la puerta a un proyecto conjunto. “Por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella, me encantaría”, dijo.

Más allá del morbo mediático que suele rodearlas debido a su pasado amoroso en común con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, ambas artistas han demostrado madurez y sororidad entre ellas.

Lejos de alimentar rivalidades impuestas por el público, han optado por construir un vínculo basado en el respeto mutuo desde su primer encuentro presencial a finales del año pasado.

Durante la conversación, Belinda también se declaró fiel seguidora de la cultura y la música argentina, mencionando su admiración por figuras de la talla de Gustavo Cerati, Bizarrap, Emilia Mernes y la agrupación Babasónicos.

El público de ambas intérpretes se mantiene expectante. Aunque por ahora no existe una colaboración confirmada, las declaraciones de Belinda reafirman que la química artística está lista y que una fusión entre el pop mexicano y el trap argentino podría convertirse en uno de los eventos musicales del año.

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