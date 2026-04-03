Belinda portó accesorios originales de la única emperatriz de México para la serie “Carlota”

En medio de su apretada agenda, Belinda viajó a la Ciudad de México para atender compromisos laborales relacionados a su colaboración musical con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan para el tema de la Copa Mundial 2026. Durante su paso por la capital mexicana, la famosa se dio el tiempo de compartir algunos detalles de su participación en la serie “Carlota”, inspirada en la vida de la única emperatriz de México.

Al compartir su experiencia en el rodaje con el portal de Televisa Espectáculos, la intérprete de “Cactus” resaltó el orgullo que siente al llevar a la pantalla a una mujer que revolucionó con su forma de pensar en su época.

“Las mujeres en esa época no eran escuchadas y ella luchó muchísimo porque las mujeres tuvieran esa voz, que pudieran tener fuerza, que pudieran ser respetadas también, que pudieran tomar decisiones. Ella luchó muchísimo por las mujeres en México”, contó la artista.

Al ser cuestionada sobre el elenco y producción de primer nivel del que forma parte, Belinda confesó que dicha calidad se ve plasmada en las escenografías y vestuarios que cada personaje luce. Incluso, sacó a relucir que tuvo la oportunidad de portar vestuario originales de la época, así como accesorios de Carlota de Habsburgo.

“Utilizamos cosas originales de Carlota. Hay muchas sorpresas que van a ir descubriendo“, señaló la estrella de la música y televisión.

Pese a su hermetismo con respecto a la trama de este proyecto, adelantó que este 2026 se mantendrá enfocada en seguir creándose un nombre en el mundo de la televisión, no solo como actriz, sino como productora: “Viene un año de mucho enfoque, estoy trabajando mucho, estoy haciendo miles de proyectos a la vez. Esto es una sorpresa, pero voy a producir una serie”, compartió emocionada.

Belinda finalizó su charla con la prensa diciendo: “No voy a decir que serie es, pero estoy tras ella desde hace muchos años y por primera vez voy a ser productora y también voy a actuar. Es un proyecto que me hace mucha ilusión”.

Seguir leyendo:

• Publicaron las primeras imágenes de Belinda durante el rodaje de Carlota

• Belinda anuncia el comienzo del rodaje de Carlota

• Bárbara de Regil contó cómo ha sido trabajar con Belinda en Carlota

