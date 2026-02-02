Belinda anuncia el comienzo del rodaje de Carlota

La espera terminó para uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos del año. Belinda y el actor español Miguel Ángel Silvestre acapararon todas las miradas este fin de semana en el Salón Pompeyo de la Cámara de Comercio de Madrid, durante la presentación oficial del inicio de rodaje de Carlota, la nueva producción original de HBO.

Tras tres años de desarrollo, la serie finalmente cobra vida bajo la dirección de un equipo internacional. Belinda, quien interpretará a la emblemática Carlota, la última emperatriz de México, compartió su entusiasmo a través de sus redes sociales por el inicio del rodaje de la serie.

“¡Este proyecto hoy es una realidad! Poder darle vida a Carlota es un sueño. Qué gran equipo, a divertirnos en este viaje”, escribió la artista, quien se mudó temporalmente a España para encabezar las grabaciones.

Para este papel, la estrella mexicana también dejó atrás su característica cabellera rubia por un tono castaño más acorde a la época histórica.

Se espera que en pantalla luzca peinados de época, incluyendo los clásicos recogidos y caireles que caracterizaron a la monarca en el siglo XIX.

La complicidad entre los protagonistas fue evidente durante el evento, donde también estuvieron presentes figuras como Mabel Cadena y Sebastián Zurita.

La trama explorará un triángulo romántico y político de alta tensión. Miguel Ángel Silvestre dará vida a Alfred van der Smissen, un militar belga retirado encargado de la seguridad de la emperatriz, mientras que Jaime Lorente completará el eje central interpretando a Maximiliano de Habsburgo.

El rodaje, que se llevará a cabo entre España y México, promete ser un viaje emocional y visual que revive uno de los episodios más controversiales y fascinantes de la historia mexicana.

Con este proyecto, Belinda consolida su regreso a la actuación en una etapa de madurez profesional que la coloca nuevamente en la cima de la escena internacional.

Seguir leyendo:

· “Adiós México”: Belinda anuncia que se muda a España por compromisos laborales

· Belinda reveló su secreto para lucir una piel sana y brillante

· Belinda emociona al compartir adelanto del video de “Heterocromía”