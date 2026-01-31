Belinda reveló su nuevo look para la serie Carlota

Belinda volvió a demostrar que su compromiso con el arte no conoce límites. Instalada actualmente en España, la cantante y actriz compartió con sus seguidores las primeras imágenes de su transformación para la serie Carlota, una de las producciones más ambiciosas de su carrera y un proyecto que, según sus propias palabras, esperó por más de dos años.

A través de sus redes sociales, Belinda reveló su nuevo tono de cabello: un castaño profundo con ondas naturales, alejándose del rubio que ha sido su sello personal durante años.

“Me prometí que no me iba a volver a cambiar el color de pelo en mucho tiempo, pero llegó Carlota a cambiarlo todo”, confesó la artista, quien también admitió sentir cierta nostalgia al despedirse temporalmente de su imagen habitual.

La serie se centra en la vida de Carlota de México, la última emperatriz del país y esposa de Maximiliano de Habsburgo.

Para lograr una interpretación auténtica, Belinda no solo ha cambiado su apariencia, sino que se ha sumergido en profundas lecturas sobre la historia del Segundo Imperio Mexicano.

Se espera que en pantalla luzca peinados de época, incluyendo los clásicos recogidos y caireles que caracterizaron a la monarca en el siglo XIX.

A pesar de estar concentrada en el rodaje en Madrid, el éxito sigue acompañando a la “Princesa del Pop Latino” en el ámbito musical.

Recientemente, Belinda agradeció desde España el haber ganado el TikTok Award 2026 a la Mejor Canción por su tema “La Cuadrada”, una colaboración con Tito Double P.

Con este cambio de imagen y de país, Belinda inicia una nueva etapa profesional que promete consolidarla como una de las actrices más versátiles de su generación.

