Sale la primera imagen de Belinda con el elenco de ‘Carlota’ en España

Después de que la cantante y actriz Belinda sorprendiera a sus seguidores al anunciar que dejaría México por una temporada, ya salieron las primeras imágenes del proyecto en el que trabajará en España.

La estrella le dará vida a Carlota de Habsburgo, la primera y última emperatriz de México, en la nueva serie histórica producida por Sony Pictures, titulada ‘Carlota’.

La primera fotografía oficial del elenco fue revelada por el programa ‘De Primera Mano’, muestra a Belinda junto al productor Carlos Quintanilla y el equipo creativo. La imagen generó una gran expectativa entre los fans de la estrella.

Para Belinda, este papel representa la materialización de un sueño de más de dos años. “Hoy es una realidad”, escribió con entusiasmo en redes sociales cuando se confirmó su participación en mayo de 2025, destacando la profunda significancia que tiene para ella encarnar a este personaje histórico.

Sobre la serie ‘Carlota’

De acuerdo con información de Variety, la serie constará de 10 episodios que explorarán los desafíos que enfrentó la emperatriz durante su estancia en México y su compleja historia de amor con Maximiliano de Habsburgo.

Se informa que las grabaciones no se limitarán a España, sino que también se extenderán a locaciones en Colombia.

Este proyecto marca un nuevo y ambicioso paso en la carrera actoral de Belinda, quien recientemente concluyó su exitosa participación en la serie “Mentiras”, donde compartió escena con un destacado elenco. “Carlota” se presenta como un reto significativo que la posiciona en producciones de alto perfil histórico y dramático.

Mientras se sumerge en este papel, Belinda también continúa vigente en la música, actualmente nominada en los Premios Lo Nuestro por su colaboración con Natanael Cano en el tema “300 Noches”.

