¿Belinda planea colaboración con Cazzu? La cantante responde

La cantante Belinda ha decidido dar respuesta a una de las interrogantes más mencionadas luego de su encuentro con Cazzu en un evento de la Ciudad de México el pasado mes de noviembre: ¿existe una colaboración musica en puerta? Aquí te contamos lo que dijo.

Tras varios años de dimes y diretes sobre una supuesta enemistad, las famosas han demostrado que, por el contrario, existe mutuo respeto por sus trayectorias. Tan es así que prefieren mantener sus interacciones fuera de los reflectores, no dando cabida a las especulaciones sobre su ex pareja, el también cantante Christian Nodal.

Por esta razón, Belinda agradeció la expectativa que se ha generado en torno a una posible colaboración musical con Cazzu, pero confirmó que por el momento este no sería un proyecto que esté en etapa de desarrollo.

“Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya“, declaró en un encuentro reciente con la prensa.

No obstante, deja la puerta abierta a que esto ocurra más adelante: “No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no, también, porque es una mujer increíble. La admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos”, añadió.

Las palabras de Belinda se suman a lo dicho por la propia Cazzu durante su participación en el programa “La Mega”, argumentando que su canción a dueto sería juzgada o ligada directamente con el sonorense, aunque este no fuera el caso.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mi*rda que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el lore tenemos muchas cosas más en común que un hombre”, sentenció.

Esto no evitó que la rapera concluyera su intervención expresando su admiración por la española: “Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición perjudicial. Me encantaría decirte que sí si todo esto no existiera, me encantaría hacer algo con ella”, detalló.

Seguir leyendo:

• Cazzu descartó colaboración con Belinda: “No me parece el mejor momento”

• Cazzu habló sobre el encuentro que sostuvo con Belinda: “Tenemos muchas más cosas en común

• Belinda emociona al compartir adelanto del video de “Heterocromía”

