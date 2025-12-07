Cazzu descartó colaboración con Belinda: “No me parece el mejor momento”

Cazzu puso fin a las especulaciones sobre una posible colaboración musical con Belinda, aclarando que no es el momento adecuado debido al contexto mediático que rodea sus vidas.

El pasado 20 de enero, las cantantes coincidieron en la gala de GQ México 2025 para celebrar su participación en la lista de “Figuras del Año”, donde fueron vistas juntas lo que desató una ola de rumores sobre una posible colaboración.

Sin embargo, en una reciente entrevista para os40Colombia, la cantante argentina explicó que, aunque admira mucho a Belinda, considera que no es un buen momento para hacer una colaboración juntas la atención mediática se centraría en la relación que ambas tuvieron con Christian Nodal, lo que minimizaría su trabajo.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que si en algún momento, si existe la posibilidad, todo el contexto de mier** este que nos rodea y que nos relaciona, que a mí me frustra bastante, porque es como yo digo, o sea, ella y yo y todas las chicas involucradas en el lore (trasfondo), tenemos muchas cosas más en común que un chabón”, dijo la cantante de “Balada malvada”.

Cazzu aseguró que ambas valoran mucho lo que han logrado en sus carreras como para meterse en un terreno que podría perjudicar su trabajo.

“Creo que ambas respetamos mucho como que lo que hemos conseguido por nuestros propios medios, como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa”, dijo.

A pesar de la negativa, Cazzu elogió a Belinda, destacando su impacto en su adolescencia y su capacidad para evolucionar en la industria. “Ella representó un momento importante de mi adolescencia, cuando apareció con su música. Es admirable”, comentó la argentina, aunque aclaró que no la conoce del todo.

