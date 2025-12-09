Belinda emociona al compartir adelanto del video de “Heterocromía”

Belinda volvió a capturar la atención de sus seguidores al compartir un cautivador adelanto del videoclip de “Heterocromía” a través de sus redes sociales, cuyo estreno será el 11 de diciembre.

La artista mexicana, conocida por su estilo vanguardista y producciones visuales de alta calidad, generó una gran oleada de expectativas con este breve pero intenso adelanto.

El fragmento, de apenas unos segundos de duración, muestra a una Belinda deslumbrante y etérea, en escenarios que sugieren una estética oscura, mágica y profundamente conceptual.

Los looks presentados en el clip combinan elementos de alta costura con un aura de misterio, haciendo honor al título de la canción que hace referencia a la condición de tener ojos de diferente color.

“Esta sorpresa la tenía guardada para cerrar el año. Llevamos trabajando en este video estos últimos meses y es una sátira de lo que llamaríamos en México el mundo fresa, ojalá que se rían un poco y le den mucho amor”, escribió Belinda en sus historias de Instagram.

Desde el lanzamiento de la canción, “Heterocromía” ha sido un éxito en plataformas de streaming, consolidando a Belinda como una de las artistas más influyentes de la música pop en español.

El tema, con su sonido electropop y letras divertidas, marca una nueva era musical para la estrella, quien ha sabido reinventarse con cada proyecto.

“Heterocromía” forma parte del nuevo álbum de Belinda, Indómita, que lanzó en junio. El disco, el quinto de su carrera y el primero en 13 años, incluye colaboraciones con artistas como Jared Leto, Natanael Cano y Kenia Os.

En total, 17 canciones le dan forma a Indómita, de la cuales ya se conocían “300 Noches” con Natanael Cano, “La mala”, “Cactus” o “JACKPOT” con Kenia Os.

Poco antes del lanzamiento, Belinda compartió la portada del álbum. En la imagen se ve a la cantante flotando con los brazos levantados mientras sostiene un arco y tiene varias flechas clavadas en el torso.

