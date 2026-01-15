“Adiós México”: Belinda anuncia que se muda a España por compromisos laborales

Belinda arranca este 2026 con el pie derecho en el ámbito laboral, pues ya se prepara para dar inicio a las grabaciones de su nuevo proyecto en televisión basado en la última emperatriz de México, “Carlota”. Y es en medio del furor que ha generado este hecho que la cantante se reveló a sus fans una noticia que desató opiniones divididas: se muda de México.

La estrella de la música dio el anuncio por medio de un mensaje publicado desde sus historias de Instagram. Y aunque se dijo emocionada por la oportunidad de seguir creciendo en la escena actoral, expresó sentimientos encontrados por tener que despedirse de su hogar en México por tiempo indefinido.

“Adiós México… Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!“, son las palabras con las que confirmó su partida a territorio europeo.

A la par de su mensaje de despedida, la famosa de 36 años colocó una fotografía en la que muestra su equipaje de mano desde el interior de un avión, mientras se encuentra volando a su siguiente destino.

Con la serie “Carlota”, Belinda suma un título más a su lista de proyectos en la pantalla chica. Uno de los más recientes fue “Mentiras La Serie”, donde compartió créditos con figuras como Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Diana Bovio y Regina Blandón.

Esta producción obtuvo un gran recibimiento por parte del público; tan es así que se convirtió en la serie más vista en la historia de Prime Video en México en su primera semana, se mantuvo en el Top 5 de al menos 14 países latinoamericanos en su estreno y superó los 100 millones de streams en su banda sonora.

Seguir leyendo:

• Belinda reveló su secreto para lucir una piel sana y brillante

• ¿Belinda planea colaboración con Cazzu? La cantante responde

• Belinda emociona al compartir adelanto del video de “Heterocromía”