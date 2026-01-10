Belinda reveló su secreto para lucir una piel sana y brillante

La cantante y actriz Belinda volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no por un nuevo éxito musical, sino por compartir el tratamiento estético y de salud que se ha convertido en su mejor aliado.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Cactus” reveló que desde hace un par de años se somete a la terapia de hidrógeno molecular, el secreto detrás de su piel radiante y su inagotable energía.

El tratamiento, que Belinda mostró mediante imágenes donde se aprecia la administración por vía intravenosa, consiste en el uso de gas hidrógeno (H2) como un potente agente antioxidante. A diferencia de otros suplementos, el hidrógeno molecular tiene la capacidad de penetrar fácilmente en las células y las mitocondrias, ayudando a neutralizar los radicales libres que causan el envejecimiento prematuro y el daño celular.

Según los detalles compartidos por la artista y expertos en bienestar, esta terapia no solo busca mejorar la apariencia física. Entre sus múltiples beneficios destacan:

Rejuvenecimiento cutáneo: ayuda a reducir los signos de envejecimiento causados por la exposición solar y la contaminación. Refuerzo inmunológico: fortalece las defensas del cuerpo y mejora la respuesta inflamatoria. Aumento de energía: potencia la claridad mental y combate la fatiga crónica. Detoxificación: facilita la eliminación de toxinas a nivel celular.

La cantante enfatizó que este procedimiento debe ser realizado siempre por personal especializado y bajo supervisión médica. Aunque se considera una técnica segura y en tendencia dentro del mundo del biohacking, Belinda subrayó que su uso es parte de un enfoque integral de salud que lleva practicando con disciplina.

