Belinda reveló su secreto para lucir una piel sana y brillante

La cantante mexicana reveló que desde hace un par de años se somete a la terapia de hidrógeno molecular, el secreto detrás de su piel radiante

Belinda

Belinda es conocida por cuidar tanto su apariencia como su salud. Crédito: Mezcalent

Ariany Brizuela

La cantante y actriz Belinda volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no por un nuevo éxito musical, sino por compartir el tratamiento estético y de salud que se ha convertido en su mejor aliado.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Cactus” reveló que desde hace un par de años se somete a la terapia de hidrógeno molecular, el secreto detrás de su piel radiante y su inagotable energía.

El tratamiento, que Belinda mostró mediante imágenes donde se aprecia la administración por vía intravenosa, consiste en el uso de gas hidrógeno (H2) como un potente agente antioxidante. A diferencia de otros suplementos, el hidrógeno molecular tiene la capacidad de penetrar fácilmente en las células y las mitocondrias, ayudando a neutralizar los radicales libres que causan el envejecimiento prematuro y el daño celular.

Según los detalles compartidos por la artista y expertos en bienestar, esta terapia no solo busca mejorar la apariencia física. Entre sus múltiples beneficios destacan:

  1. Rejuvenecimiento cutáneo: ayuda a reducir los signos de envejecimiento causados por la exposición solar y la contaminación.
  2. Refuerzo inmunológico: fortalece las defensas del cuerpo y mejora la respuesta inflamatoria.
  3. Aumento de energía: potencia la claridad mental y combate la fatiga crónica.
  4. Detoxificación: facilita la eliminación de toxinas a nivel celular.

La cantante enfatizó que este procedimiento debe ser realizado siempre por personal especializado y bajo supervisión médica. Aunque se considera una técnica segura y en tendencia dentro del mundo del biohacking, Belinda subrayó que su uso es parte de un enfoque integral de salud que lleva practicando con disciplina.

