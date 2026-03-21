Publicaron las primeras imágenes de Belinda durante el rodaje de Carlota

El esperado regreso de Belinda a la actuación dio un paso firme hacia la realidad. Esta semana se filtraron las primeras imágenes de la artista caracterizada como Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México, durante el rodaje de la serie biográfica “Carlota“.

Las fotografías, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, ofrecen un vistazo exclusivo a la magnitud de esta producción de época.

En las instantáneas capturadas en el set, se observa a Belinda luciendo elaborados vestidos de siglo XIX, resaltando el detallado diseño de vestuario que busca recrear la elegancia y el drama de la corte imperial.

En algunas de las escenas reveladas, la intérprete de “Cactus” comparte pantalla con el actor español Miguel Ángel Silvestre, quien también aparece caracterizado con trajes militares de la época.

Primeras imágenes de Belinda y Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de ‘Carlota’. pic.twitter.com/5T5lX8lj2P — Belinda Access (@BelindaAccess) March 19, 2026

Para Belinda, este papel representa uno de los desafíos más importantes de su carrera. Según declaraciones previas de la actriz en sus redes sociales, interpretar a la emperatriz Carlota era un sueño que perseguía desde hace más de dos años.

“Hoy es una realidad. No tengo palabras para describir lo que esto significa para mí”, compartió entusiasmada al inicio de las grabaciones.

¿Qué se sabe de la serie?

Producida por Sony, la serie constará de 10 episodios que explorarán no solo el aspecto político y las dificultades que enfrentó Carlota en un México convulso, sino también su compleja historia de amor con Maximiliano de Habsburgo. La trama promete sumergir al espectador en una red de ambición, lealtad y traición.

Actualmente, Belinda se encuentra radicada en Madrid, España, ciudad que sirve como base principal para el rodaje.

Aunque aún no hay una fecha de estreno oficial, estas primeras imágenes han elevado las expectativas de los fans y de la crítica, posicionando a “Carlota” como uno de los lanzamientos más anticipados del próximo año.

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